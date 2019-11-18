"Рижанином 2019 года" стал композитор Борис Резник

Награда композитору была вручена сегодня на торжественном заседании Рижской думы в честь 101-й годовщины Латвийской Республики.

"Произведение Бориса Резника остается гимном событию, которое объединило столь многих людей благодаря песне и идее о свободной стране. Балтийский путь был уникальным мероприятием. Сегодня нам в Латвии и Риге очень не хватает таких личностей и событий, которые сумели бы по-настоящему объединить людей, независимо от их родного языка, культуры, религии и социального статуса. Я очень хотел бы, чтобы сила и мудрость музыки и песни помогали всем нам строить сплоченное общество и город", - сказал, вручая приз, председатель Рижской думы Олег Буров.

Почетные грамоты и памятные призы были вручены также известному шеф-повару Мартиньшу Ритиньшу, модельеру Аснате Смелтере, руководителю 2-й Рижской больницы Янису Петронису.

Почетными грамотами были награждены директор фонда Германа Брауна Инна Давыдова и сценарист Давис Симанис, а приз Рижской думы и Латвийской академии наук был вручен академику Юрису Пурансу.

Награда ежегодно вручается человеку, который своим талантом и трудом способствовал популяризации Риги в Латвии и во всем мире.

Ранее лауреатами этой награды уже стали оперная певица Элина Гаранча, теннисистка Алена Остапенко, дирижеры Роман Ванагс и Марис Сирмайс, композитор Раймонд Паулс, режиссер Алвис Херманис, хоккейный тренер Юлиус Шуплер, директор Латвийской национальной оперы Андрей Жагарс, художница Джема Скулме, меценаты Инара и Борис Тетеревы, а также архитектор Зайга Гайле и предприниматель Марис Гайлис.