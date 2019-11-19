Как правильно заниматься спортом без вреда для сердца? Главное - пульс!
Не секрет, что физическая активность позитивно сказывается на здоровье сердца, однако если интенсивность тренировок будет неподходящей, результат может оказаться противоположным ожидаемому.
Бытует ошибочное мнение, будто тренировка должна быть сложной, чтобы от нее была польза, тогда как на самом деле подобные тренировки создают ненужную нагрузку на сердце и мышцы, особенно у начинающих. Один из самых эффективных способов заниматься спортом, не нанося себе вреда - следить за пульсом во время занятий, отмечают кардиолог Латвийского Олимпийского объединения София Лебедева и сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане.
Пульс - показатель уровня физической подготовки
Кардиолог поясняет, что
в самом начале тренировочного процесса не стоит со страхом смотреть на частый пульс, ведь это абсолютно нормальная реакция на повышенную нагрузку.
Чем тренированнее человек, тем ниже пульс, и наоборот. Подобным же образом дело обстоит с возрастом и полом: у детей и женщин пульс всегда будет более высоким. Чем более частыми и продуманными будут тренировки, тем более низким станет пульс, поскольку сосуды адаптируются к физической нагрузке.
- Только становясь на путь спортивного образа жизни, следует вооружиться терпением, так как понижение пульса происходит в индивидуальном темпе и может занять от пары недель до нескольких месяцев.
Если пульс все же не понижается, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.
Самые дружественные для сердца виды спорта
Сердцу больше всего нравятся динамичные виды спорта с большим количеством движений: ходьба, бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде и плавание.
Неопытным спортсменам рекомендуется начинать с легкой пробежки или быстрой ходьбы, а если пульс превышает аэробный порог (70–80% максимального пульса), желательно снизить темп или перейти на шаг до момента, пока пульс не понизится хотя бы на 10 ударов. Если тело не привыкло к физической нагрузке, то уже через первых 100 метров пульс достигнет интенсивной зоны (80–90% максимального пульса), что будет создавать ненужную нагрузку на сердце.
- Есть несколько способов подсчета максимального пульса. Самая простая формула - от цифры 220 отнять свой возраст. Например, если вам 28 лет, то ваш максимальный пульс - 192 удара в минуту, аэробная зона - в пределах 134–153, а интенсивная - 154–172 удара в минуту.
Длительность тренировки важнее дистанции
Распространенная ошибка начинающих - ограничивать себя определенным временем и дистанцией, тогда как для кардиотренировок это не имеет значения: самое важное - длительность тренировки с качественным пульсом. Например,
пробежать пять километров за 30 минут для начинающего - хорошая долгосрочная цель, однако на первоначальном этапе это будет просто бесполезная тренировка.
Вместо этого нужно определить конкретный отрезок времени с аэробной нагрузкой, причем пульс не должен превышать конкретное число ударов в минуту.
Что дает тренировка на выносливость
Во время кардионагрузок в аэробной зоне тело получает энергию из жировых запасов человека, поэтому каждая тренировка будет жиросжигающей, и, если тренироваться правильно, уже через пару недель результат будет заметен и на талии. Постепенно будет повышаться и выносливость, что позволит получать радость от повседневных физических нагрузок.
- После кардиотренировки, длительность которой на первых порах не превышает 60 минут, вы не будете чувствовать усталость - скорее, наоборот: занятие будет стимулировать обмен веществ, что даст дополнительную энергию и хорошее настроение.
Благодаря этому пойти на следующую тренировку будет уже намного легче, особенно в том случае, если вы выбрали наиболее приятный для себя вид спорта.
Повышенное давление свидетельствует о перегрузке
Новички должны начинать с умеренной нагрузки и постепенно ее увеличивать. "В случае физической перегрузки пульс очень высокий, и восстанавливается он медленно, из-за чего резко повышается артериальное давление, поэтому измерять его не менее важно, чем следить за пульсом. Если вы заметили, что давление сильно повысилось, нагрузку надо немедленно снизить", - подчеркивает кардиолог София Лебедева.
Если у вас дома нет прибора для измерения давления, узнать свой актуальный показатель можно и в аптеках. Как отмечает сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане, именно измерение кровяного давления - одна из самых популярных фармацевтических услуг, оказываемых в аптеках. "Измерить давление в аптеку приходят не только те, кому уже стало плохо - то есть они чувствуют давление, слабость или головокружение, - но и молодые люди, не имеющие жалоб.
- Показатели давления очень индивидуальны: пока сам человек чувствует себя хорошо, слегка повышенное давление допустимо, однако оно в любом случае не должно превышать 140 мм рт. ст.
Следует иметь в виду, что
на давление влияет не только физическая, но и эмоциональная нагрузка и стресс, поэтому каждому здоровому человеку рекомендуется измерять давление хотя бы раз в два месяца",
- рассказывает Алина Флейшмане.
Как измерить пульс?
В наши дни следить за сердечным ритмом очень просто: все популярные производители пульсометров предлагают умные часы, которые считывают сердечный ритм с запястного сустава. Ассортимент действительно широкий, и каждый может найти для себя подходящий прибор с желаемым дизайном - начиная от спортивного и заканчивая классическим. В свою очередь,
определить зоны пульса точнее всего поможет тест на нагрузку в одном из сертифицированных медицинских учреждений, где врач даст общую оценку здоровья сердца,
что в дальнейшем поможет планировать тренировочный режим.
Во время болезни тренироваться нельзя
"Если вы заболели, то снова приступать к тренировкам можно лишь тогда, когда вы полностью поправились, причем делать это нужно постепенно. Хорошая новость состоит в том, что у тела есть память, а значит - вы быстро сможете восстановить свой уровень подготовки - при условии, что начали тренироваться постепенно и абсолютно здоровым", - указывает София Лебедева.
Специалист напоминает:
если вы все же планируете заниматься на результат и принимать участие в соревнованиях различного уровня, лучше проконсультироваться со спортивным врачом или кардиологом.
Консультация специалиста необходима и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы определить наиболее подходящую для состояния здоровья сердца нагрузку.
Подготовлено в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka.