Как правильно заниматься спортом без вреда для сердца? Главное - пульс!

Бытует ошибочное мнение, будто тренировка должна быть сложной, чтобы от нее была польза, тогда как на самом деле подобные тренировки создают ненужную нагрузку на сердце и мышцы, особенно у начинающих. Один из самых эффективных способов заниматься спортом, не нанося себе вреда - следить за пульсом во время занятий, отмечают кардиолог Латвийского Олимпийского объединения София Лебедева и сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане.

Пульс - показатель уровня физической подготовки

Кардиолог поясняет, что

в самом начале тренировочного процесса не стоит со страхом смотреть на частый пульс, ведь это абсолютно нормальная реакция на повышенную нагрузку.

Чем тренированнее человек, тем ниже пульс, и наоборот. Подобным же образом дело обстоит с возрастом и полом: у детей и женщин пульс всегда будет более высоким. Чем более частыми и продуманными будут тренировки, тем более низким станет пульс, поскольку сосуды адаптируются к физической нагрузке.

Только становясь на путь спортивного образа жизни, следует вооружиться терпением, так как понижение пульса происходит в индивидуальном темпе и может занять от пары недель до нескольких месяцев.

Если пульс все же не понижается, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.

Самые дружественные для сердца виды спорта

Сердцу больше всего нравятся динамичные виды спорта с большим количеством движений: ходьба, бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде и плавание.

Неопытным спортсменам рекомендуется начинать с легкой пробежки или быстрой ходьбы, а если пульс превышает аэробный порог (70–80% максимального пульса), желательно снизить темп или перейти на шаг до момента, пока пульс не понизится хотя бы на 10 ударов. Если тело не привыкло к физической нагрузке, то уже через первых 100 метров пульс достигнет интенсивной зоны (80–90% максимального пульса), что будет создавать ненужную нагрузку на сердце.

Есть несколько способов подсчета максимального пульса. Самая простая формула - от цифры 220 отнять свой возраст. Например, если вам 28 лет, то ваш максимальный пульс - 192 удара в минуту, аэробная зона - в пределах 134–153, а интенсивная - 154–172 удара в минуту.

Длительность тренировки важнее дистанции

Распространенная ошибка начинающих - ограничивать себя определенным временем и дистанцией, тогда как для кардиотренировок это не имеет значения: самое важное - длительность тренировки с качественным пульсом. Например,

пробежать пять километров за 30 минут для начинающего - хорошая долгосрочная цель, однако на первоначальном этапе это будет просто бесполезная тренировка.

Вместо этого нужно определить конкретный отрезок времени с аэробной нагрузкой, причем пульс не должен превышать конкретное число ударов в минуту.

Что дает тренировка на выносливость