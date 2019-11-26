Возможно, вы и не догадывались! Мировые знаменитости с аутизмом

Аутист находится как бы сам в себе, отгорожен от окружающего мира, оторван от реальности и не может на нее адекватно реагировать.

Аутизм мешает человеку ориентироваться в социуме. Это расстройство не дает личности правильно выражать себя и понимать, что означают слова и действия окружающих.

Нет, аутисты не больные люди - они просто другие, и мозг у них работает иначе.