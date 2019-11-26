Вт, 26.11.2019
Молодые люди очень заинтересованы, поскольку они считают, что обучение гособороне пригодится им в жизни. Здесь я говорю и о компасах, и о шагистике. Инесе Маркитане, инструктор третьего краевого отдела Яунсардзе

Возможно, вы и не догадывались! Мировые знаменитости с аутизмом

1 / 7

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

Аутизм - это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным дефицитом социального взаимодействия, преобладанием замкнутой внутренней жизни, активным отстранением от внешнего мира и бедностью выражения эмоций. 

Аутист находится как бы сам в себе, отгорожен от окружающего мира, оторван от реальности и не может на нее адекватно реагировать.

Аутизм мешает человеку ориентироваться в социуме. Это расстройство не дает личности правильно выражать себя и понимать, что означают слова и действия окружающих.

Нет, аутисты не больные люди - они просто другие, и мозг у них работает иначе.

По статистике ВОЗ, каждый 160-й ребенок появляется на свет с расстройством аутического спектра. Конечно, бывают тяжелые случаи, когда речь о полноценной жизни не идет. Но некоторые люди с таким диагнозом не только самостоятельно и благополучно существуют, но еще и поражают мир своей гениальностью.

Продолжение статьи
1 / 7
Далее
Энтони Хопкинс и синдром Аспергера

Читать также

Актуально

НАВЕРХ