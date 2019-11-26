Возможно, вы и не догадывались! Мировые знаменитости с аутизмом

Аутизм - это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным дефицитом социального взаимодействия, преобладанием замкнутой внутренней жизни, активным отстранением от внешнего мира и бедностью выражения эмоций.
Аутист находится как бы сам в себе, отгорожен от окружающего мира, оторван от реальности и не может на нее адекватно реагировать.
Аутизм мешает человеку ориентироваться в социуме. Это расстройство не дает личности правильно выражать себя и понимать, что означают слова и действия окружающих.
Нет, аутисты не больные люди - они просто другие, и мозг у них работает иначе.
По статистике ВОЗ, каждый 160-й ребенок появляется на свет с расстройством аутического спектра. Конечно, бывают тяжелые случаи, когда речь о полноценной жизни не идет. Но некоторые люди с таким диагнозом не только самостоятельно и благополучно существуют, но еще и поражают мир своей гениальностью.