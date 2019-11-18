Эстонскому политику Кае Каллас угрожали, что ее изнасилуют 20-30 уголовников

Из имеющегося в распоряжении Postimees скриншота сообщения ясно, что Каллас угрожали, что ею в сексуальном плане воспользуются бывшие заключенные, также ее пообещали подстеречь во дворе дома.

Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт подтвердил, что Каллас действительно обратилась в полицию в связи с угрозами убийством. Хотя угроза довольно страшная, Саарнийт заверил, что реальной угрозы жизни Каллас нет.

В понедельник, 18 ноября, издание Rus.Postimees сообщило, что полиция установила личности тех, кто могут стоять за фейковым аккаунтом, использованным для отправки поста Кае Каллас.

Глава Кесклиннаского отделения полиции Таллинна Кайдо Саарнийт сказал Postimees, что, согласно имеющейся информации, предполагаемый автор угрозы находится не в Эстонии.

"Оценивая непосредственную угрозу, мы также рассмотрели содержание отправленных сообщений и возможность их фактической реализации, а также рассмотрели предыдущие публикации в социальных сетях, сделанные этим аккаунтом. Мы будем продолжать пытаться связаться с человеком, который написал пост", - сказал Саарнийт.

Саарнийт отметил, что каждый раз, когда человеку угрожают в Интернете или в беседе, и человек чувствует угрозу своей жизни и здоровью, об этом всегда нужно сообщать в полицию.

"Сам факт того, что человек обращается в полицию, показывает, что его беспокоят полученные им сообщения. Задача полиции - выяснить обстоятельства инцидента, мы проверяем обстоятельства и в том случае, когда уголовное дело не возбуждают", - сказал начальник полиции.

"Угрозы убийства, нанесения вреда здоровью, порча или уничтожение материального имущества наказуемы, если они представляют реальную угрозу или если есть основания полагать, что угроза может быть реализована", - добавил Саарнийт.

На выходных Postimees выяснил, что угрозы Кае Каллас писали с фейкового аккаунта некоего Калле Тамма Вахура. И хотя сейчас общественности неизвестно, кто скрывается за этим именем, информации и картинки, которыми он делился, не оставляют сомнений относительно его политических взглядов.

На своей странице этот человек делится только статьями Uued Uudised (официальный канал новостей EKRE), и политическими заявлениями этой партии. Большая часть его друзей также является политиками от EKRE, в том числе - советник министра сельской жизни Майдо Райо и спикер парламента Хенн Пыллуаас.