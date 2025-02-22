Президент указал также на здравоохранение и его доступность. По его мнению, не нормально, что дети часто ждут в очередях на прием к специалистам. Ринкевич сказал, что не менее важно и образование, однако в контексте этого разговора он осознанно его не касается.

Он также отметил, что доступность жилья важна не только в контексте демографии, но и реэмиграции. "У нас во многих программах есть деньги. Нет такого, что мы запрашиваем 500 миллионов евро и все происходит. Может быть, стоит посмотреть, что можно сделать, чтобы эффективнее использовать нынешнее финансирование. Одних лозунгов не хватит, без денег не обойтись", - сказал президент.

Третий приоритет - улучшение экономики, указал глава государства.

"Здесь не нужно говорить о больших инвестициях. Начнем с чего-нибудь простого - снижения бюрократии. Если мы даем предпринимателям возможность и не мешаем, они работают. На сегодняшний день это три больших приоритета", - указал президент.

Ринкевич пообещал, что весь год он будет "раздражать и действовать на нервы" правительству, чтобы в бюджете следующего года на демографию было предусмотрено финансирование. Тогда президент планирует "действовать на нервы" Сейма. В конце выступления он призвал всех работать сообща.

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