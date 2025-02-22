Президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем, заявил хозяин Рижского замка в пятницу на открытии встречи с создателями демографической полиции и экспертами, сообщает агентство LETA.
"В плане политики демографии у нас есть только два возможных пути - улучшить рождаемость и качество жизни, или же открыть двери и способствовать миграции. Я думаю, мы все хотим способствовать первой цели", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что нынешняя ситуация печальна. По мнению президента, несмотря на что, что "на бумаге все написано красиво", на практике многие вещи не работают.
Ринкевич призвал установить три приоритета и мобилизоваться в их развитии.
В качестве первого приоритета президент отметил безопасность и оборону страны. Он отметил, что многие семьи, видя происходящее сейчас в мире и слыша различные высказывания, в серьез думают, стоит ли рожать детей и каким будет их будущее.
Следующая проблема - остановка демографического кризиса, отметил президент. Ринкевич указал, что сейчас необходимо установить спад, затем нужно постепенно двигаться к преодолению кризиса, наращивать рождаемость. Он отметил, что есть несколько пособий, которые не повышались годами. По мнению Ринкевича, это нужно делать и для того, чтобы дать четкий сигнал, что государство серьезно в своих действиях.
Президент указал также на здравоохранение и его доступность. По его мнению, не нормально, что дети часто ждут в очередях на прием к специалистам. Ринкевич сказал, что не менее важно и образование, однако в контексте этого разговора он осознанно его не касается.
Он также отметил, что доступность жилья важна не только в контексте демографии, но и реэмиграции. "У нас во многих программах есть деньги. Нет такого, что мы запрашиваем 500 миллионов евро и все происходит. Может быть, стоит посмотреть, что можно сделать, чтобы эффективнее использовать нынешнее финансирование. Одних лозунгов не хватит, без денег не обойтись", - сказал президент.
Третий приоритет - улучшение экономики, указал глава государства.
"Здесь не нужно говорить о больших инвестициях. Начнем с чего-нибудь простого - снижения бюрократии. Если мы даем предпринимателям возможность и не мешаем, они работают. На сегодняшний день это три больших приоритета", - указал президент.
Ринкевич пообещал, что весь год он будет "раздражать и действовать на нервы" правительству, чтобы в бюджете следующего года на демографию было предусмотрено финансирование. Тогда президент планирует "действовать на нервы" Сейма. В конце выступления он призвал всех работать сообща.
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