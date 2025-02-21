Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ("Новое Единство") внес в "черный список" иностранных граждан, которым запрещен въезд в страну, юриста и бывшую сотрудницу российского правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Марию Чащилову. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на информацию из источников.
Министр внутренних дел внес в "черный список" бывшую сотрудницу "ОВД-Инфо"
По данным Новой Газеты, незадолго до задержания Чащилова получила письмо, в котором ее уведомили об аннулировании вида на жительство в Латвии.
Кроме того, ей предложили самостоятельно выбрать страну для депортации, но только за пределами Европейского Союза.
В январе 2024 года российское издание "Важные истории" опубликовало материал, в котором утверждалось, что Чащилова, сотрудничавшая с различными правозащитными проектами, якобы частично придумала свою биографию.
Сама Чащилова связывает свою депортацию из Латвии именно с этой публикацией.
Проект "ОВД-Инфо" занимается сбором информации о задержаниях по политическим мотивам в России.
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