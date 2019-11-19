Как защитить себя и детей от ротавируса?

О том, как действовать в случае заболевания и какие профилактические меры желательно предпринять, рассказывает фармацевт Илзе Приедниеце.

Что такое ротавирус?

Ротавирус - это острое вирусное инфекционное заболевание, которое связано в основном с тяжелыми нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Фармацевт Илзе Приедниеце поясняет, что

к наиболее распространенным симптомам ротавирусa относятся рвота, тошнота, боль в животе и частый водянистый стул, однако нередко наблюдаются также ярко выраженная слабость, плохой аппетит, головная боль и повышенная температура тела.

При появлении какого-либо из упомянутых симптомов желательно как можно скорее связаться с врачом, чтобы договориться о дальнейшей тактике лечения.

Как происходит заражение и распространение заболевания?

Чаще всего источник инфекции - это именно больной.

Возбудитель ротавирусной инфекции выделяется из человеческого организма с фекалиями, возможен также перенос инфекции воздушно-капельным путем (когда больной говорит, кашляет, чихает) или при контакте с предметами или вещами, которыми пользовался больной или переносчик вируса, отмечает фармацевт.

Вирусам свойственно длительное сохранение жизнеспособности (способность вызывать заболевание) в окружающей среде на различных предметах - от 10 дней до 1 месяца.

И. Приедниеце напоминает, что иммунитет не устойчив к ротавирусу, а это означает, что возможно повторное заражение.

Что делать в случае заболевания?

Специалист подчеркивает, что заболевший должен обязательно оставаться дома, так как важно не заразить этой инфекцией окружающих. Поэтому

особенно внимательными нужно быть людям, которые ежедневно работают с детьми, в закрытых коллективах и в местах, связанных с приготовлением пищи.

Процесс выздоровления обычно длится от 7 до 14 дней, но на него влияет и иммунитет человека, в частности, при ослабленном иммунитете выздоровление может продлиться дольше.

Фармацевт отмечает, что

важнейший аспект лечения ротавирусa - это пропорциональное восполнение потерянной организмом жидкости с учетом состояния здоровья и возраста пациента.

Кроме того, во время заболевания рекомендуется принимать препараты абсорбентов и пробиотиков. Если в семье кто-то заболел, эти средства рекомендуется принимать также и другим членам семьи, при этом особое внимание нужно уделить гигиене.

Профилактика

Первоочередная защита от ротавируса - это регулярное мытье рук с мылом (после туалета, смены детских памперсов, контакта с животными, до и после приготовления пищи и т. п.). Также очень важно ежедневное здоровое и сбалансированное питание. Не только после выздоровления, но и постоянно

рекомендуется употреблять кисломолочные продукты - они содержат антиоксиданты и необходимые организму белки, а также кальций.

Укрепить иммунную систему помогают природные антиоксиданты. Необходимо есть зерновые, орехи, употреблять в пищу растительные масла, которые содержат витамин Е. Витамин C содержится в свежей капусте, сладком перце, клюкве, киви, лимонах, апельсинах, грейпфрутах и других фруктах.

Младенцам в возрасте от 6 недель до 6 месяцев в качестве профилактики рекомендуется делать прививки против ротавирусной инфекции.