Вт, 19.11.2019
У нас такая кампания, премьера в Каннах, на 30 фестивалях были, а Forum Cinemas сказал: "Нет, мы не дадим вам вечерние сеансы". И только после борьбы, отмечая, что это нечестная конкуренция, они пустили на неделю, полторы. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

Жесть! Бабушка троих внуков накачала бицепсы обхватом более 43 сантиметров
Вы это видели?..

ФОТО: Instagram

Спорт - дело хорошее, но во всем надо знать меру. Или нет? Познакомьтесь с 48-летней жительницей канадской провинции Онтарио Робин Хиллс, страсть которой к культуризму привела к тому, что она накачала себе бицепсы обхватом более чем в 43 сантиметра.

Работающая в охранной сфере бабушка трех внуков (от года до трех лет) с детства любила спорт. Именно по этой причине она в свое время оставила учебу и решила посвятить свою жизнь карьере бодибилдера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как считает сама Робин, именно благодаря бодибилдингу она из хрупкой и застенчивой девушки, которая не могла постоять за себя, превратилась в уверенную в себе женщину.

Мама двух дочек - 23-летней Кэйли и 21-летней Кортни - и во время беременности не прекращала поддерживать физическую форму.

"Мои дочери и трое внуков - самые большие мои поклонники", - подчеркивает культуристка, которая продолжает принимать участие в соревнованиях и занимать призовые места.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Мне нравится, как я выгляжу и чувствую себя. Я уверенная в себе женщина, которая наслаждается жизнью. Я думаю позитивно и улыбаюсь каждый день. На самом деле я редко слышу негативные комментарии в свой адрес как от окружающих меня в реальной жизни людей, так и в соцсетях", - призналась Робин изданию Daily Mail.

Канадка надеется своей историей вдохновить других женщин:

"Молодым девушкам я советую не слушать, что говорят другие, и делать то, что тебе нравится, а дамам постарше хочу сказать, что нет такого возраста, когда "уже поздно".

Стоит добавить, что Хиллс не считает калории, но между ежедневными активными тренировками у нее пять приемов пищи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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