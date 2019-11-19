Жесть! Бабушка троих внуков накачала бицепсы обхватом более 43 сантиметров

Работающая в охранной сфере бабушка трех внуков (от года до трех лет) с детства любила спорт. Именно по этой причине она в свое время оставила учебу и решила посвятить свою жизнь карьере бодибилдера.

Как считает сама Робин, именно благодаря бодибилдингу она из хрупкой и застенчивой девушки, которая не могла постоять за себя, превратилась в уверенную в себе женщину.

Мама двух дочек - 23-летней Кэйли и 21-летней Кортни - и во время беременности не прекращала поддерживать физическую форму.

"Мои дочери и трое внуков - самые большие мои поклонники", - подчеркивает культуристка, которая продолжает принимать участие в соревнованиях и занимать призовые места.

"Мне нравится, как я выгляжу и чувствую себя. Я уверенная в себе женщина, которая наслаждается жизнью. Я думаю позитивно и улыбаюсь каждый день. На самом деле я редко слышу негативные комментарии в свой адрес как от окружающих меня в реальной жизни людей, так и в соцсетях", - призналась Робин изданию Daily Mail.

Канадка надеется своей историей вдохновить других женщин:

"Молодым девушкам я советую не слушать, что говорят другие, и делать то, что тебе нравится, а дамам постарше хочу сказать, что нет такого возраста, когда "уже поздно".