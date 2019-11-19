Вт, 19.11.2019
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Скрывали нарушения в строительном магазине: задержаны три сотрудника VUGD

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало три должностных лица Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) по подозрению в даче взятки за сокрытие нарушений нормативных актов в одном из строительных магазинов в Риге, сообщили в IDB. 

По подозрению в даче взятки в группе лиц задержан начальник отдела нормативов пожарной безопасности управления пожарного надзора и лектор Колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты.

Согласно информации на домашней странице VUGD, отделом нормативов пожарной безопасности руководит Александр Дрозд.

В свою очередь за принятие взятки задержан инспектор, в ведении которого находится проведение проверок пожарной безопасности на указанном объекте. 

Ко всем трем лицам применен статус подозреваемых и меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Случай взяточничества раскрыт в сотрудничестве с VUGD. 

Представитель VUGD Инта Палкавниеце рассказала, что любой сигнал о возможных противозаконных действиях должностных лиц тщательно оценивается и тут же проводятся оперативные действия в сотрудничестве с ответственными службами. 

В данном случае, когда у VUGD возникли подозрения о возможных незаконных действиях должностных лиц, информация была немедленно передана в IDB для оценки и реагирования.

По словам Палкавниеце, VUGD будет соблюдать меры пресечения, примененные к должностным лицам, и они будут отстранены от исполнения своих обязанностей.

Как сообщалось, в этом и в прошлом году были задержаны несколько должностных лиц VUGD. Должностные лица были арестованы за хранение и незаконный оборот наркотиков, мошенничество, кражу, незаконное присвоение, получение взяток.

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