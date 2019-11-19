Скрывали нарушения в строительном магазине: задержаны три сотрудника VUGD

По подозрению в даче взятки в группе лиц задержан начальник отдела нормативов пожарной безопасности управления пожарного надзора и лектор Колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты.

Согласно информации на домашней странице VUGD, отделом нормативов пожарной безопасности руководит Александр Дрозд.

В свою очередь за принятие взятки задержан инспектор, в ведении которого находится проведение проверок пожарной безопасности на указанном объекте.

Ко всем трем лицам применен статус подозреваемых и меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Случай взяточничества раскрыт в сотрудничестве с VUGD.

Представитель VUGD Инта Палкавниеце рассказала, что любой сигнал о возможных противозаконных действиях должностных лиц тщательно оценивается и тут же проводятся оперативные действия в сотрудничестве с ответственными службами.

В данном случае, когда у VUGD возникли подозрения о возможных незаконных действиях должностных лиц, информация была немедленно передана в IDB для оценки и реагирования.

По словам Палкавниеце, VUGD будет соблюдать меры пресечения, примененные к должностным лицам, и они будут отстранены от исполнения своих обязанностей.