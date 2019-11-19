Скрывали нарушения в строительном магазине: задержаны три сотрудника VUGD

Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало три должностных лица Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) по подозрению в даче взятки за сокрытие нарушений нормативных актов в одном из строительных магазинов в Риге, сообщили в IDB.
По подозрению в даче взятки в группе лиц задержан начальник отдела нормативов пожарной безопасности управления пожарного надзора и лектор Колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты.
Согласно информации на домашней странице VUGD, отделом нормативов пожарной безопасности руководит Александр Дрозд.
В свою очередь за принятие взятки задержан инспектор, в ведении которого находится проведение проверок пожарной безопасности на указанном объекте.
Ко всем трем лицам применен статус подозреваемых и меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Случай взяточничества раскрыт в сотрудничестве с VUGD.
Представитель VUGD Инта Палкавниеце рассказала, что любой сигнал о возможных противозаконных действиях должностных лиц тщательно оценивается и тут же проводятся оперативные действия в сотрудничестве с ответственными службами.
В данном случае, когда у VUGD возникли подозрения о возможных незаконных действиях должностных лиц, информация была немедленно передана в IDB для оценки и реагирования.
По словам Палкавниеце, VUGD будет соблюдать меры пресечения, примененные к должностным лицам, и они будут отстранены от исполнения своих обязанностей.
Как сообщалось, в этом и в прошлом году были задержаны несколько должностных лиц VUGD. Должностные лица были арестованы за хранение и незаконный оборот наркотиков, мошенничество, кражу, незаконное присвоение, получение взяток.