Новый салат из свеклы за 5 минут - просто, интересно и очень вкусно!
"Новый салат из свеклы. Простой рецепт из ресторана! Неожиданный вкус, необычное сочетание продуктов, а в итоге - полный восторг всех, кто пробовал. Отличный вариант для новогоднего стола", - написала под своим новым видео автор канала Simple Food на YouTube Юлия Шевчук.
Чем еще, на наш взгляд, хорош такой свекольный салатик, так это заправкой, которую использует Юлия - это домашний майонез без яиц на основе молока, рецепт приготовления которого тоже прилагается. Попробуйте!
Ингредиенты: яйца - 2шт., свекла - 2 шт., огурцы соленые - 5 шт. (маленькие), белый лук - 1/2 головки, сыр твердый - 100 г, тыквенные семечки - 50 г, заправка - домашний майонез.
Процесс приготовления салата во всех подробностях смотрите на видео!