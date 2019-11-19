Вечером 18 ноября в Даугаву упал юноша. Спасти его не удалось

Как сообщает организация, к сожалению, парня не удалось сразу спасти. С утра был составлен план поисковой операции и собрана группа добровольцев.

В поиске приняли участие восемь специально обученных волонтеров Bezvests.lv, а также Роман Качканс и Каспарс Блюш из Hidrolab и Андрей Чернявский из Eprons с оборудованием для подводных поисков, в свою очередь Полиция порта Управления Рижского Свободного порта предоставила волонтерам катер.

Поисковое мероприятие началось около 12:00 и через час на глубине четырёх метров возле причала был обнаружен подозрительный объект. С помощью водолазов Государственной пожарно-спасательной службы объект был обследован, идентифицирован как пропавший без вести юноша и доставлен на берег.

Организация Bezvests.lv выразила глубокие соболезнования родным погибшего и поблагодарила всех, кто участвовал в его поиске.

Ранее в социальной сети Facebook широкий отклик получил пост Оксаны Чернявской.

"Моего сына больше нет", написала она, рассказав, что Леон упал в воду около 22:00 рядом с кафе Sunset. Она отметила, что место это без ограждения.

По ее словам, самостоятельно он выбраться не смог, за ним в воду кинулась девушка, потом друг, который вытащил ее, а парня не смог.

Друг побежал за помощью, поиски продолжились до часу ночи, но не увенчались успехом.