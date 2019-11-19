Кариньшу "особо нечего сказать" о начатом сборе подписей за роспуск Сейма

Во вторник, 19 ноября, после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш дал комментарий агентству LETA.
Так на вопрос о начатом сборе подписей за роспуск Сейма, Кариньш ответил, что ему
нечего особенно сказать в этой связи, так как это свободный выбор в демократическом государстве.
В свою очередь, комментируя административно-территориальную реформу и проблемы в здравоохранении, премьер заявил, что станет более требовательным к своим министрам с тем, чтобы они разъясняли свою работу.
"В эту информационную эпоху мы живем с неполной информацией. Я не могу ответить на вопрос, как обеспечить полную информацию, но могу отвечать за то, чтобы мои министры разъясняли то, что мы делаем", - сказал премьер.