Вт, 19.11.2019
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За референдум о роспуске Сейма подписались более 30 000 человек

Бюджетный портфель

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С пятницы, 15 ноября, когда начался сбор подписей за проведение референдума о роспуске 13-го Сейма, в поддержку данной инициативы на портале Latvija.lv проголосовали более 30 000 человек.

Чтобы провести референдум о роспуске Сейма, авторы предложения должны за 12 месяцев собрать и представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи не менее десятой части избирателей или 154 865 человек.

>>>Актуально! Сбор подписей за роспуск Сейма: что говорят сами депутаты?

Как сообщалось, ЦИК на прошедшей рабочей неделе постановила зарегистрировать две инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума о роспуске Сейма.

Для сбора подписей зарегистрированы инициативы организаций "Власть народу Латвии" и "Партия центра".

Подписаться за проведение референдума люди могут разными способами - на портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления. 

Сбор подписей начался 15 ноября и продлится до 14 ноября 2020 года.

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