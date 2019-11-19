В России автомобиль провалился в яму с кипятком. Двое погибли от ожогов
В российском городе Пенза автомобиль, стоявший на парковке у магазина, провалился под землю и оказался в яме с кипятком, пишет "Медуза".
Два человека погибли в Пензе, заживо сварившись в кипятке. Их автомобиль провалился в огромную дыру в асфальте, образовавшуюся прямо под ними. Яма моментально заполнилась горячей водой.— baza (@bazabazon) 19 ноября 2019 г.
Мужчины не смогли выбраться наружу и скончались от тяжелейших ожогов. pic.twitter.com/BSSCZpqy32
Находившиеся в машине Lada Largus два человека не смогли выбраться. Они умерли от ожогов.
Отмечается, что машину из ямы вынимали краном.
По информации "Интерфакса", Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
Как рассказали местному изданию "Подъем" несколько очевидцев, на этой улице уже несколько месяцев местами проваливается асфальт:
"Рядом стоит общежитие училища и два стареньких минимагазина. То там, то тут сплошные провалы были. И парило из них, видимо, подмывало давно. Самое страшное, что там всегда много детей и подростков".