В России автомобиль провалился в яму с кипятком. Двое погибли от ожогов

Два человека погибли в Пензе, заживо сварившись в кипятке. Их автомобиль провалился в огромную дыру в асфальте, образовавшуюся прямо под ними. Яма моментально заполнилась горячей водой. Мужчины не смогли выбраться наружу и скончались от тяжелейших ожогов. pic.twitter.com/BSSCZpqy32

Как рассказали местному изданию "Подъем" несколько очевидцев, на этой улице уже несколько месяцев местами проваливается асфальт:

"Рядом стоит общежитие училища и два стареньких минимагазина. То там, то тут сплошные провалы были. И парило из них, видимо, подмывало давно. Самое страшное, что там всегда много детей и подростков".