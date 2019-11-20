Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые разбогатеют в декабре 2019 года

Овен

У Овнов, как уверяет астролог, в следующем месяце откроются новые возможности для заработка. Тамара Глоба рекомендует им обратить внимание на сферы телевизионного вещания, коммуникации и Интернета. С финансами в этот период у Овнов все будет складываться благополучно, однако

эксперт советует выбирать ту сферу деятельности, в которой эти люди разбираются либо им нравится этим заниматься.

Возможны командировки и ряд других перемен, которые, впрочем, сулят положительные перспективы.

Лев

Новые финансовые возможности в декабре 2019 года, по прогнозу Тамары Глобы, появятся и у Львов. У них впереди долгий и не самый легкий, но финансово крайне благоприятный и успешный период.

Денежные потоки откроются неожиданно, но очень вовремя, обещает астролог. Начнут приносить плоды прошлые начинания,

а новые знакомства усилят благоприятное влияние и расширят аудиторию. Тамара Глоба советует Львам готовиться к активной и очень продуктивной работе.

Дева

Девам, как уверяет астролог, финансовое благополучие принесет творческий подход. Они смоут не только найти новое увлечение, которое станет делом всей их жизни, но и обрести финансовый успех.

Новые друзья Дев окажутся прекрасными партнерами, с которыми можно будет спокойно продолжать развивать начатые дела.