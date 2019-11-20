СМИ: российский магнат перечислил миллионы в офшоры через эстонский Swedbank

Российский олигарх был крупным клиентом Swedbank Eesti много лет. В течение короткого времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено средств на 860 млн долларов США.

Со счетов ушло 770 млн долларов, всего было сделано более 3300 переводов.

Как министру российского правительства Абызову было запрещено заниматься бизнесом. В одном из внутренних отчетов Swedbank говорится, что банк скрывал часть подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции.

Как показывает расследование Postimees, шведской вещательной корпорации SVT, Новой газеты и OCCCRP, среди клиентов Swedbank есть и те предприятия, которые на данный момент находятся в центре уголовного дела Абызова,

подозреваемого в создании преступной группировки, занимавшейся крупномасштабным отмыванием денег и мошенничеством.

Администратором фирм Абызова в Swedbank был эстонец Алексей Аверсон. В заказанном банком отчете говорится, что в его деятельности усматриваются признаки возможного нарушения закона, и рекомендуется немедленно сообщить об этом властям. Согласно отчету, у Аверсона был найден PIN-калькулятор, который использовался для переводов одной из фирм Абызова.

"Несколько работников, в том числе администраторы клиентов, члены комиссии по приему клиентов с высоким риском и члены правления, решили взять в качестве клиентов нерезидентов с высоким риском несмотря на то, что они не отвечали элементарным требованиям принципа "знай своего клиента". Часть таких клиентов защищали от российских властей, в том числе от налоговой инспекции", - заявил норвежский эксперт по борьбе с отмыванием денег Эрлинг Гримстад в отчете, заказанном у него главным офисом Swedbank.

Гримстад добавил, что "данные работники согласились скрыть конечных выгодоприобретателей, регистрируя их в банке, что вызвало риск не установить лиц, находящихся под санкциями".