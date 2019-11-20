Почему спиртное нельзя закусывать маринованными огурцами

Медики считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения. "Это физиологический раствор, который содержит нормальное количество соли, его можно приравнять к капельнице", - отметил специалист. Однако маринады, в том числе маринованные огурцы, в сочетании с алкоголем

могут приводить к опасным для здоровья последствиям, поскольку в качестве основного консервирующего компонента в них используется уксус.

По словам Сергея Вялова, "маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда".

Привычка закусывать маринованными или острыми продуктами может привести к гастритам, эрозии и даже язве.

Причем эти заболевания могут проявиться даже после одного, но очень плотного застолья с такими закусками, предупреждает гастроэнтеролог.

Особенно, по словам врача, рискуют здоровьем люди, у которых уже имеется воспаление желудочно-кишечного тракта.