Семья Бункуса за оскорбление чести требует с Гобземса по суду 110 000 евро

"Две недели назад было застрелено государственное должностное лицо - всем известный бандит", - заявил 13 июня прошлого года в передаче LTV Tieša runa об убийстве Мартиньша Бункуса на тот момент еще кандидат в депутаты и премьер-министры от KPV LV Алдис Гобземс.

Это одно из утверждений, из-за которых на Гобземса подали в суд члены семьи Бункуса, требуя от депутата 100 000 евро.

В среду, 20 ноября, прошло первое судебное заседание по еще одному делу, в котором за оскорбление чести и достоинства в суд на Гобземса подал брат Мартиньша Бункуса Каспар Бункус с требованием компенсации 10 000 евро.