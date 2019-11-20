Ср, 20.11.2019
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Семья Бункуса за оскорбление чести требует с Гобземса по суду 110 000 евро

Алдис Гобземс

ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Члены семьи убитого адвоката Мартиньша Бункуса требуют в общей сложности 110 000 евро в качестве компенсации за оскорбление чести и достоинства со стороны депутата Сейма Алдиса Гобземса, сообщила Panorāma.

"Две недели назад было застрелено государственное должностное лицо - всем известный бандит", - заявил 13 июня прошлого года в передаче LTV Tieša runa об убийстве Мартиньша Бункуса на тот момент еще кандидат в депутаты и премьер-министры от KPV LV Алдис Гобземс.

Это одно из утверждений, из-за которых на Гобземса подали в суд члены семьи Бункуса, требуя от депутата 100 000 евро.

В среду, 20 ноября, прошло первое судебное заседание по еще одному делу, в котором за оскорбление чести и достоинства в суд на Гобземса подал брат Мартиньша Бункуса Каспар Бункус с требованием компенсации 10 000 евро.

Решение будет оглашено судом 20 декабря. По второму делу, где семья Бункуса требует от Гобземза 100 000 евро, еще продолжается судебное разбирательство.

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