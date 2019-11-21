Чт, 21.11.2019
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Instagram-модель отказалась от работы в администрации Ростова из-за шуток Павла Воли

Лиман Мария

ФОТО: https://www.instagram.com/liman_maria/

В середине ноября на телеканале "ТНТ" вышел новый выпуск Comedy Club, в котором стендапер Павел Воля пошутил про факт выдвижения 25-летней Instagram-модели Марии Лиман на пост главы пресс-службы Ростова (ее родного города), пишет Rostov.ru.

В своем выступление Павел Воля не просто рассказал, что девушка выдвинута на должность главы пресс-службы, он показал и несколько ее откровенных фотографий. Шоумен не стеснялся иронично высказываться в адрес Марии. 

"Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь", - пошутил он. 

Но на этом выступление не закончилось. Стендапер упомянул и другие должности, на которые претендуют Instagram-модели. 

"Я хотел бы обратиться к депутатам. Вы там что? Вы думали, мы ничего не заметим? Уважаемые чиновники, вы серьезно? Никто не пришел к вам на собеседование, и вам пришлось ловить людей на улице?" - воскликнул он.

Спустя несколько дней Мария Лиман написала в соцсетях, что всё-таки останется в Лондоне.

"По многочисленным просьбам трудящихся я остаюсь учиться в Лондоне, а вопрос о кресле пресс-секретаря переносится. Мои поздравления, Ростов", - отметила она. 

Один из подписчиков предложил модели занять пост губернатора, но она пояснила, что откажется от него из-за низкого оклада. 

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