Instagram-модель отказалась от работы в администрации Ростова из-за шуток Павла Воли

В середине ноября на телеканале "ТНТ" вышел новый выпуск Comedy Club, в котором стендапер Павел Воля пошутил про факт выдвижения 25-летней Instagram-модели Марии Лиман на пост главы пресс-службы Ростова (ее родного города), пишет Rostov.ru.
В своем выступление Павел Воля не просто рассказал, что девушка выдвинута на должность главы пресс-службы, он показал и несколько ее откровенных фотографий. Шоумен не стеснялся иронично высказываться в адрес Марии.
"Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь", - пошутил он.
Но на этом выступление не закончилось. Стендапер упомянул и другие должности, на которые претендуют Instagram-модели.
"Я хотел бы обратиться к депутатам. Вы там что? Вы думали, мы ничего не заметим? Уважаемые чиновники, вы серьезно? Никто не пришел к вам на собеседование, и вам пришлось ловить людей на улице?" - воскликнул он.
Спустя несколько дней Мария Лиман написала в соцсетях, что всё-таки останется в Лондоне.
"По многочисленным просьбам трудящихся я остаюсь учиться в Лондоне, а вопрос о кресле пресс-секретаря переносится. Мои поздравления, Ростов", - отметила она.
Один из подписчиков предложил модели занять пост губернатора, но она пояснила, что откажется от него из-за низкого оклада.