"Русский - избитый кнутами раб": школьников удивило задание по литературе

Родители русскоязычных школьников пришли в замешательство от того, какой текст должны читать на уроках латышского языка и литературы их дети - учащиеся 12-х классов. Об этом сообщает передача 4. studija на Латвийском телевидении (LTV).
К журналистам LTV обратилась мама одной из учениц Рижской 10-й средней школы, заявив, что воспитанников учебного заведения заставляют читать разжигающие межнациональную ненависть тексты.
Женщина также поделилась и самим фрагментом литературного произведения "Сола" латвийского писателя Гунара Яновскиса, которое изучают ученики 12-х классов.
"Но тогда, говоря с мальчиком, мне это даже в голову не пришло. Да, и вот, что я еще сказал: если ты встречаешь русского, то разговаривай с ним так, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе по колено в грязи и дерьме, потому что настолько велика разница между русским и эстонцем. Будь вежлив и по-ледяному любезен, иногда даже улыбайся. Не давай по морде, а смотри на него свысока и увидишь, как он тебя боится.
Так боится собака, когда слышит нотки малейшей резкости в голосе хозяина, и русский со своей узкой душонкой по-прежнему никто другой,
как избитый кнутами татар раб, каким он был на протяжении сотен лет, только теперь за нагайку, перекинутую через его горбатую спину, дергает монгол в чекистской форме", - говорится во фрагменте.
По словам пожелавшей остаться анонимной матери ученицы Рижской 10-й школы, произведение Яновскиса изучается 12-классниками по всей Латвии, поскольку оно включено в школьную программу.
"Насколько понимаю, это не программа учительницы, это школьная программа, и это произведение читают не только в билингвальных школах, но и в латышских. И на его основе составляются экзаминационные вопросы. Поэтому я думаю, что проблема не в учительнице и не в школе, как таковой.
Вы знаете, пока нет информации про всю эту программу, я боюсь, что все опять будет исковеркано, как это часто происходит в нашей стране.
Единственное, я, конечно, не хочу никакого ажиотажа, потому что моему ребенку еще нужно закончить школу. Просто я знаю, как обычно это кончается - не меняется система, к сожалению, а находят каких-то людей", - отметила женщина.
Журналисты LTV выяснили, что упомянутое произведение действительно включено в список рекомендуемой литературы для 12-х классов "Изменение отношения человека к традиционным ценностям в литературе", разработанный Министерством образования и науки.
Как рассказала руководитель комиссии учителей латышского языка и литературы Рижской 10-й средней школы Ольга Пономаренко, роман Гунара Яновскиса на самом деле включен в школьную программу, разработанную Минобразования.
"Существует две модели для изучения литературы. Мы используем именно эту модель. И здесь указано, что вопросы экзистенциализма рассматриваются по выбору, но есть роман "Сола" Гунара Яновскиса, фрагменты которого есть и в учебнике", - указала Пономаренко.
Между тем, по словам преподавателя латышского языка и литературы Иевы Грахольски, она уверена в своей позиции и идеи государственности, а конкретный фрагмент школьница выбрала лишь для того, чтобы публично его выделить, поскольку не читала роман.
"Мое требование - читать этот роман в полном объеме. Он полностью соответствует тематическому плану учебника. Это не специально. От нас требуют способствовать патриотизму.
За все эти годы я не читала и не видела ничего лучше. Я считаю, что это - золотой фонд латышской литературы.
Книга чрезвычайно хороша, ее легко читать, Яновскис на самом деле хорошо пишет. В принципе, мне самой это произведение очень нравится", - отметила педагог.
Как указала Грахольска, ученики и вовсе не читали произведение Яновскиса, поскольку тот класс, о котором идет речь, не дисциплинирован. Кроме того были выбраны определенные фрагменты, чтобы можно было ответить на вопросы в учебнике.
"У учеников могут появиться мысли о национализме, но если в романе действительно есть такие идеи, почему он включен в школьную программу? Школьники могли и не прочитать роман и не прочитали, я знаю. У нас был семинар и, поскольку я знаю, что класс достаточно провокационный и слабый, я им даже продиктовала номера страниц, где можно найти лучшие цитаты для ответов на вопросы.
Четвертый вопрос был о поисках латышской идентичности и как это перекликается с Юханом и Артуром. Не вижу здесь ничего противогосударственного, зазорного. По-моему, очень хорошее произведение", - указала преподаватель
Между тем Государственном центре содержания образования (VISC) пояснили ситуацию кратко и конкретно.
"Выбор средств обучения на занятиях является ответственностью учителя и вопросом профессиональности. Учитель может использовать широкий перечень авторов и книг, в том числе тексты, картинки и литературные произведения, но важно понять, какими будут цель и достигаемые результаты. Если учительница выбрала конретный фрагмент для изучения на уроке, она должна уметь обосновать свой выбор и пояснить. И ученикам, и их родителям. Во-первых, чтобы уменьшить недоразумения, которые появляются из-за различных интерпретаций и восприятия содержания.
Во-вторых, в этом случае это существенно, чтобы не оскорбить какую-то группу учеников", - отметили в VISC.
В свою очередь литературный эксперт Ивета Ратиника в интервью журналистам подтвердила, что произведение Яновскиса в учебную программу включает каждый второй педагог.
"Выбор этого романа зависит от того, о чем далее будет говорить педагог. Например, темами для обсуждения могут быть отношения между разными национальностями, исторически противоречивые ситуации или же выражение экзистенциализма в литературе.
То, о чем я бы побудила подумать -
действительно ли школьники с таким опытом чтения, каким могут обладать ученики школ нацменьшинств, способны просто прочитать полностью текст этой книги?", - подчеркнула филолог.
Она считает, что при выборе провокационных и неоднозначных произведений, педагог должен пояснить, в чем заключается задание, чтобы у более ленивого ученика не появилось желание политизировать вопрос.
Сами журналисты LTV советуют все же прочитать роман "Сола" Гунара Яновскиса.
Яновскис родился в 1916 году, а в 1944 году бежал из страны и оставшуюся жизнь провел в ссылке. Гунар Яновскис считается одним из лучших латышских прозаиков.
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