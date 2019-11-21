"Русский - избитый кнутами раб": школьников удивило задание по литературе

К журналистам LTV обратилась мама одной из учениц Рижской 10-й средней школы, заявив, что воспитанников учебного заведения заставляют читать разжигающие межнациональную ненависть тексты.

Женщина также поделилась и самим фрагментом литературного произведения "Сола" латвийского писателя Гунара Яновскиса, которое изучают ученики 12-х классов.

"Но тогда, говоря с мальчиком, мне это даже в голову не пришло. Да, и вот, что я еще сказал: если ты встречаешь русского, то разговаривай с ним так, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе по колено в грязи и дерьме, потому что настолько велика разница между русским и эстонцем. Будь вежлив и по-ледяному любезен, иногда даже улыбайся. Не давай по морде, а смотри на него свысока и увидишь, как он тебя боится.

Так боится собака, когда слышит нотки малейшей резкости в голосе хозяина, и русский со своей узкой душонкой по-прежнему никто другой,

как избитый кнутами татар раб, каким он был на протяжении сотен лет, только теперь за нагайку, перекинутую через его горбатую спину, дергает монгол в чекистской форме", - говорится во фрагменте.

фрагмент произведния Гунара Яновскиса "Сола" ФОТО: скриншот с программы LTV

По словам пожелавшей остаться анонимной матери ученицы Рижской 10-й школы, произведение Яновскиса изучается 12-классниками по всей Латвии, поскольку оно включено в школьную программу.

"Насколько понимаю, это не программа учительницы, это школьная программа, и это произведение читают не только в билингвальных школах, но и в латышских. И на его основе составляются экзаминационные вопросы. Поэтому я думаю, что проблема не в учительнице и не в школе, как таковой.

Вы знаете, пока нет информации про всю эту программу, я боюсь, что все опять будет исковеркано, как это часто происходит в нашей стране.

Единственное, я, конечно, не хочу никакого ажиотажа, потому что моему ребенку еще нужно закончить школу. Просто я знаю, как обычно это кончается - не меняется система, к сожалению, а находят каких-то людей", - отметила женщина.



Журналисты LTV выяснили, что упомянутое произведение действительно включено в список рекомендуемой литературы для 12-х классов "Изменение отношения человека к традиционным ценностям в литературе", разработанный Министерством образования и науки.

Как рассказала руководитель комиссии учителей латышского языка и литературы Рижской 10-й средней школы Ольга Пономаренко, роман Гунара Яновскиса на самом деле включен в школьную программу, разработанную Минобразования.

"Существует две модели для изучения литературы. Мы используем именно эту модель. И здесь указано, что вопросы экзистенциализма рассматриваются по выбору, но есть роман "Сола" Гунара Яновскиса, фрагменты которого есть и в учебнике", - указала Пономаренко.