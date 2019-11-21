По подозрению в торговле наркотиками задержан молодой человек 2000 года рождения

13 ноября Госполиция получила информацию о том, что в Инчукалнском крае продают наркотические вещества. Проведя процессуальные действия, в этот же день сотрудники полиции Сигулдского участка задержали молодого человека 2000 года рождения по подозрению в торговле наркотиками. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.
В сотрудничестве с батальоном специальных задач при проведении обыска по месту жительства подозреваемого в Инчукалнском крае было констатировано и конфисковано 72,32 грамма марихуаны, 39 таблеток MDMA, а также один боевой патрон и электронные весы. Также были изъяты деньги, которые скорее всего, были получены от продажи наркотиков.
Информация, имеющаяся в распоряжении полиции свидетельствует, что марихуану и таблетки экстази подозреваемый продавал молодежи в Инчукалнском крае.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело - о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в целях реализации и их реализации в крупном размере. За данное преступление грозит лишение свободы сроком от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без неё.
Если результаты экспертизы подтвердят, что в момент задержания молодой человек находился под воздействием наркотических веществ, то ему в административном порядке придётся отвечать и за это нарушение.
Для того, чтобы эффективно бороться с оборотом наркотиков, Госполиция призывает жителей быть активными и информировать полицию о местах их торговли и лицах, находящихся под воздействием наркотических веществ. Информировать полицейских можно в момент происшествия, позвонив по номеру телефона 110 или обратившись в ближайший участок полиции. Также места торговли этими веществами можно быстро и удобно отметить на интерактивной карте Министерства внутренних дел.