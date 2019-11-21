По подозрению в торговле наркотиками задержан молодой человек 2000 года рождения

В сотрудничестве с батальоном специальных задач при проведении обыска по месту жительства подозреваемого в Инчукалнском крае было констатировано и конфисковано 72,32 грамма марихуаны, 39 таблеток MDMA, а также один боевой патрон и электронные весы. Также были изъяты деньги, которые скорее всего, были получены от продажи наркотиков.

Информация, имеющаяся в распоряжении полиции свидетельствует, что марихуану и таблетки экстази подозреваемый продавал молодежи в Инчукалнском крае.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело - о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в целях реализации и их реализации в крупном размере. За данное преступление грозит лишение свободы сроком от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без неё.

Если результаты экспертизы подтвердят, что в момент задержания молодой человек находился под воздействием наркотических веществ, то ему в административном порядке придётся отвечать и за это нарушение.