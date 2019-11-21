Во Флориде под зданием школы нашли могилы 145 человек

Могилы 145 человек, предположительно, были найдены под зданием школы в Флорида (США). Об этом сообщает BBC News.
Как отмечает BBC, гробы были захоронены на глубине 1-1,5 метра.
Эти захоронения, предположительно, являются частью кладбища Риджвуд. Это кладбище было открыто в середине XX века, там хоронили бедняков.
Согласно утверждениям представителей школьного округа Тампы, на Риджвуде в общей сложности было захоронено более 250 человек, в основном афроамериканцы. Примерно 80 из покойных были детьми разных возрастов.
Телеканал CNN сообщает, что чиновники начали выяснять вопрос захоронений в октябре, когда некое лицо сообщило члену школьного комитета города о том, что под зданием учреждения могут быть захоронения. После сообщения были наняты эксперты, которые с помощью георадара смогли подтвердить наличие могил.
В городе планируют снести здание, которое было построено на месте кладбища, чтобы почтить память захороненных в том месте людей. Об этом объявил суперинтендант городского школьного округа Джефф Икинс.