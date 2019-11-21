Чт, 21.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Во Флориде под зданием школы нашли могилы 145 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Могилы 145 человек, предположительно, были найдены под зданием школы в Флорида (США). Об этом сообщает BBC News.

Как отмечает BBC, гробы были захоронены на глубине 1-1,5 метра.

Эти захоронения, предположительно, являются частью кладбища Риджвуд. Это кладбище было открыто в середине XX века, там хоронили бедняков.

Согласно утверждениям представителей школьного округа Тампы, на Риджвуде в общей сложности было захоронено более 250 человек, в основном афроамериканцы. Примерно 80 из покойных были детьми разных возрастов.

Телеканал CNN сообщает, что чиновники начали выяснять вопрос захоронений в октябре, когда некое лицо сообщило члену школьного комитета города о том, что под зданием учреждения могут быть захоронения. После сообщения были наняты эксперты, которые с помощью георадара смогли подтвердить наличие могил.

В городе планируют снести здание, которое было построено на месте кладбища, чтобы почтить память захороненных в том месте людей. Об этом объявил суперинтендант городского школьного округа Джефф Икинс.

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