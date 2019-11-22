Стиль латвийской элиты на балу в честь Дня независимости: яркий красный на фоне черной классики
Как на праздничном приеме в честь 101-й годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики выглядела первая леди страны Андра Левита, мы уже рассказали и показали накануне. Но в этот вечер в Рижском замке собралось много и других важных персон.
Смотрите, какие наряды выбрали приглашенные на столь торжественное мероприятие гости. Дамы отдали предпочтение черному и ярко-красному...
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