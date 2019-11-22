ФОТО: Ilmārs Znotiņš, VPK

Как на праздничном приеме в честь 101-й годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики выглядела первая леди страны Андра Левита, мы уже рассказали и показали накануне. Но в этот вечер в Рижском замке собралось много и других важных персон.

Смотрите, какие наряды выбрали приглашенные на столь торжественное мероприятие гости. Дамы отдали предпочтение черному и ярко-красному...

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, VPK

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, VPK

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, VPK

Больше фото смотрите в нашей галерее!