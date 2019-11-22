7 женских черт, которые сводят мужчин с ума

Когда мужчина влюбляется по-настоящему, он готов идти хоть на край света, лишь бы быть рядом с любимой. Что же заставляет представителей сильного пола отдавать предпочтение той или иной девушке? К сожалению, большинство женщин просто не понимают, что речь зачастую идет о самых обычных вещах.

1. Взгляд

Не спрашивайте, почему, но большинство мужчин действительно тают, когда привлекательная девушка смотрит на них.

Даже серьезные научные исследования говорят о том, что

женщины, которые поддерживают зрительный контакт с мужчинами в процессе общения, обладают гораздо более высокими шансами на то, что те почувствуют влечение.

Поэтому не сомневайтесь в том, что мужчина начнет смягчаться, как только поймет, что вы с искренним интересом смотрите на него.

2. Подлинность

Да, мужчины влюбляются в женщин, которые соответствуют их представлениям о красоте. Но большинство представительниц прекрасного пола не понимают, что им не нужно копировать Барби, чтобы парни сходили по ним с ума.

Правда заключается в том, что большинство мужчин влюбляются в женщин, которых нельзя назвать идеальными.

Они любят девушек с небольшим животиком, растяжками или, возможно, кучей веселых веснушек. И эти небольшие изъяны они часто находят весьма привлекательными.

В конце концов, парням нужна реальная девушка, а не манекен.

3. Глубина вашей личности и интеллект

Многие парни любят пожаловаться на то, как трудно найти девушку, с которой можно пообщаться на глубокие темы. Женщин, которые изображают из себя дурочек, пруд пруди. А вот отделив себя от них и бросив интеллектуальный вызов потенциальному избраннику, вы гарантированно привлечете его внимание.

4. Уверенность в себе

Нередко мужчины говорят о том, что их привлекают покорные и милые девушки. Но это совсем не то, что они на самом деле ищут в потенциальных избранницах.

Неуверенность не сексуальна. То, что парни на самом деле хотят видеть в вас, - это сила и настойчивость, необходимые для того, чтобы сказать, что вы не будете со всем мириться.

5. Сексуальность

Сексуальность женщины зачастую оказывается тем крючком, на который попадаются мужчины. Это не означает, что вам необходимо стать более раскрепощенной, чем вы есть, или, наоборот, что вы должны быть монашкой.

Дело в том, что мужчины всегда фантазируют о женщинах в сексуальном плане, и каждый из них обладает своими предпочтениями. Кто-то жаждет сумасшедшую королеву БДСМ, а другие мечтают о невинной скромнице.

Независимо от того, как женщина преподносит свою сексуальность, можно быть уверенным в том, что все равно кто-то сойдет от этого образа с ума.

6. Умение готовить

Говорят, "путь к сердцу мужчины лежит через его желудок". И это правда.

Не стоит недооценивать того, насколько ценными могут быть навыки приготовления вкусной еды. Даже если это звучит старомодно, кулинарное мастерство всегда будет считаться сексуальным для тех, кто мечтает о длительных отношениях.

7. То, как он чувствует себя рядом с вами