Это была история, которая потрясла всю Австрию, а потом и весь мир. Первоначально никто не мог поверить, что все это возможно - мужчина похитил собственную дочь и держал ее в подвале своего дома в течение 24 лет, подвергая невероятно жестокому эмоциональному, физическому и сексуальному насилию.

Дверь в подвал

28 августа 1984 года было объявлено об исчезновении 18-летней Элизабет Фритцль. Мать девочки, Розмари, тут же написала заявление в полицию и попыталась проверить все возможные местонахождения дочери. В течение нескольких недель об Элизабет не было абсолютно никакой информации - ее родственники и друзья начали беспокоиться о том, что могло произойти что-то страшное.

Затем неожиданно в дом семьи Фритцль пришло письмо, в котором говорилось, что девушка устала от семейной жизни и сбежала.

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Ее отец, Джозеф Фритцль рассказал полиции, что не знает, где находится его дочь, но предположил, что она могла присоединиться к религиозной группе. Полицейские, пришедшие в дом, даже не подозревали, что пропавшая без вести Элизабет была всего в нескольких метрах под их ногами.

28 августа 1984 года Джозеф позвал свою дочь помочь ему в каких-то делах в подвале, где усыпил эфиром и приковал наручниками к столбу.

Элизабет не знала, что грубые стены подвала - это все, что она увидит в течение следующих 24 лет. Отец девочки солгал как своей жене, так и полиции, которая после долгого расследования забыла о деле пропажи Элизабет.

ФОТО: AFP/ Scanpix

Семья Фритцль считала, что Джозеф каждый день ходит в подвал, чтобы работать над чертежами созданного им устройства. Время от времени он оставался там на ночь, но это не вызывало никаких вопросов - его жена была только рада, что замужем за таким трудолюбивым и предприимчивым человеком.

Признаки жизни

О том, какой монстр обитает в стенах дома, знала только похищенная Элизабет. Обычно Джозеф навещал ее три раза в неделю, однако, были времена, когда он наведывался каждый день.

Первые два года он просто держал Элизабет в заточении. Затем начал ее насиловать.

На втором году своего заключения Элизабет забеременела, но потеряла ребенка к 10 неделе беременности. Два года спустя она забеременела во второй раз, и на этот раз у нее родилась дочь - Керстина. Еще спустя два года на свет появился сын Стефан.

ФОТО: Скриншот из YouTube видео

Керстина и Стефан росли в тюрьме вместе с матерью - Джозеф регулярно приносил им еду и воду. Элизабет старалась обучать детей так хорошо, как могла, и старалась внести хоть какие-то признаки нормальности в их жалкое существование.

В последующие годы Фритцль родила еще пятерых детей от своего отца. Один из них остался жить в подвале, один умер вскоре после рождения, а трое детей были взяты на попечение родителями Элизабет. Мертвого ребенка Джозеф просто сжег в домашней печи.

Джозеф разработал план, как взять детей под опеку, не вызывая слишком много подозрений. Чтобы скрыть свои преступления от жены, мужчина инсценировал обнаружение каждого ребенка - иногда малыша "находили" в кустах, а иногда - на пороге дома.

Каждый раз к ребенку прилагалась записка, якобы от Элизабет, в которой говорилось, что это ее ребенок, но у нее нет возможности о нем заботиться, поэтому она просит помощи у родителей.

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Как ни странно, социальные службы не задавали никаких дополнительных вопросов и каждый раз позволяли Розмари и Джозефу оставлять детей, которых те нашли. Ответственные службы сочли это приемлемой практикой, поскольку пара Фритцль считалась законными бабушкой и дедушкой этих детей.

Судьбоносный поворот

Все изменилось в 2008 году, когда заболела Керстина и Элизабет попросила отца отвести ее к врачу.

Здоровье Керстины быстро ухудшалось, и Элизабет уже не могла заботиться о ней. Джозеф неохотно согласился - он вытащил девочку из подвала и вызвал скорую, утверждая, что у него есть записка от Элизабет, объясняющая, что произошло.

Полиция допрашивала Керстину целую неделю и публично просила ее семью отозваться, что, конечно, не дало никаких результатов. Правоохранительные органы, наконец, заподозрили Джозефа в незаконных действиях и возобновили дело пропавшей Элизабет. Их первой зацепкой стало письмо от дочери Фритцль - проверив его второй раз был обнаружен ряд расхождений.

ФОТО: AFP / Scanpix

Трудно судить, что в конечном итоге побудило Джозефа Фритцла освободить свою дочь - совесть или давление со стороны полиции, но 26 апреля 2008 года, после 24 лет пребывания в плену, женщина снова увидела небо и сразу же отправилась в больницу, чтобы навестить больную дочь. Там ее заметили сотрудники больницы, которые вызвали полицию.

Элизабет рассказала, что отец держал ее в подвале более двух десятилетий, где девушка родила семерых детей. Он приходил к ней с порнографическими фильмами и бесчисленное количество раз насиловал.

Спустя пару часов был арестован и сам Джозеф, а все оставшиеся дети освобождены из подвала. Жена Джозефа, Розмари, немедленно покинула дом, утверждая, что она понятия не имела, что происходит.

В течение этих лет ни о чем не догадывались и соседи на первом этаже дома - странные звуки, которые время от времени доносились из подвала, Джозеф объяснял старыми трубами и сломанным водонагревателем.