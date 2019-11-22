В Даугавпилсе во время землеройных работ найдены человеческие кости

В пятницу, 22 ноября, в Даугавпилсе во время землеройных работ были обнаружены фрагменты человеческого скелета, в том числе череп, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.
Пока у полиции нет данных о том, что произошло преступление. Кости в земле пролежали долгое время.
На территории, где проводились работы, когда-то находилось лечебное учреждение, рассказала Курсите.
Обстоятельства обнаружения находки выясняются, поэтому пока не известно, будет ли начат уголовный процесс.