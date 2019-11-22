Пт, 22.11.2019
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В Даугавпилсе во время землеройных работ найдены человеческие кости

Человеческие кости. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу, 22 ноября, в Даугавпилсе во время землеройных работ были обнаружены фрагменты человеческого скелета, в том числе череп, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.

Пока у полиции нет данных о том, что произошло преступление. Кости в земле пролежали долгое время.

На территории, где проводились работы, когда-то находилось лечебное учреждение, рассказала Курсите.

Обстоятельства обнаружения находки выясняются, поэтому пока не известно, будет ли начат уголовный процесс.

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