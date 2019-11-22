В т/ц Domina произошла эвакуация посетителей

В пятницу, 22 ноября, в рижском торговом центре Domina Shopping произошла эвакуация посетителей. Об этом сообщается на странице т/ц в Twitter.
Как указано в сообщении т/ц, ответственные службы констатировали, что задымление образовалось на одной из автостоянок - дымилась одна из машин.
На данный момент задымление ликвидировано и Domina возобновил работу в привычном режиме.
"Пусть вечер будет спокойным!", - говорится в конце сообщения.
Šodien ap 17.20 pie mums notika evakuācija. Atbildīgie dienesti konstatēja, ka izveidojies piedūmojums vienā no autostāvvietām, gruzdošas automašīnas dēļ. Šobrīd sadūmojums likvidēts un esam atsākuši darbību ierastā režīmā.— Domina Shopping (@DominaShopping) November 22, 2019
Lai mierīgs vakars!