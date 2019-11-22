Пт, 22.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

В т/ц Domina произошла эвакуация посетителей

Торговый центр Domina Shopping

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 22 ноября, в рижском торговом центре Domina Shopping произошла эвакуация посетителей. Об этом сообщается на странице т/ц в Twitter.

Как указано в сообщении т/ц, ответственные службы констатировали, что задымление образовалось на одной из автостоянок - дымилась одна из машин.

На данный момент задымление ликвидировано и Domina возобновил работу в привычном режиме.

"Пусть вечер будет спокойным!", - говорится в конце сообщения.

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