Речь о миллионах: названа стоимость референдума о роспуске Сейма

Расчет произведен с учетом инфляции и увеличения зарплат сотрудников ЦИК.

На вопрос о том, что потребует больше всего расходов, Захарова ответила, что большую часть затрат всегда составляет заплата членов избирательных комиссий.

Кроме того, средства нужны на электронную систему управления выборами.

В настоящее время ведется сбор подписей за референдум о роспуске Сейма. Собрано более 36 000 подписей из необходимых 154 865.