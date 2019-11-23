Речь о миллионах: названа стоимость референдума о роспуске Сейма

Если будут собраны необходимые подписи за проведение референдума о роспуске Сейма, предварительные расходы на референдум составят около 3 млн евро, сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.
Расчет произведен с учетом инфляции и увеличения зарплат сотрудников ЦИК.
На вопрос о том, что потребует больше всего расходов, Захарова ответила, что большую часть затрат всегда составляет заплата членов избирательных комиссий.
Кроме того, средства нужны на электронную систему управления выборами.
В настоящее время ведется сбор подписей за референдум о роспуске Сейма. Собрано более 36 000 подписей из необходимых 154 865.
Сбор подписей начался 15 ноября и продлится до 14 ноября 2020 года.