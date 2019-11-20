Кто агитирует за роспуск Сейма?

Однако, у дальнейшего развития событий связи с медиками мало, патронами идеи стали люде не из их числа. С инициативой начать сбор подписей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обратилось общество "Власть народу Латвии" и "Партия центра".

ЦИК 14 ноября сбор подписей согласовал. Обе организации объединяют радикально настроенных людей с нереализованными политическими амбициями.

Что это за общество "Власть народу Латвии"?

Зарегистрированная четыре года назад организация уже в 2015 и 2016 году безуспешно пыталась собрать подписи за роспуск Сейма. Однажды она пыталась зарегистрировать инициативу и за роспуск нынешнего созыва, но на тот момент еще не прошел год с момента сбора 13 Сейма.

Игорь Лукьянов с экс-министром Марисом Кучинскисом ФОТО: Facebook lapa Party Bomzis

Самое известное лицо организации - Игорь Лукьянов. В среде социальных медиа получил популярность, потому что регулярно неприглашенным посещал различные мероприятия, на которых можно бесплатно поесть.

Он также и редактор интернет-страницы protesti.lv. Она тиражирует новости кремлевского новостного агентства Sputnik и другие очерняющие Латвию материалы. Содержание страницы правда несколько месяцев не обновлялось, и новостей о сборе подписей на ней нет.

О деятельности Лукьянова и странице Protesti более подробно писал исследователь социальных сетей Янис Полис.

В правлении общества несколько человек, которые баллотировались на выборах в 13 Сейм от списка Par Alternatīvu. например, Артур Малта - по информации, предоставленной ЦИК Центром документирования последствий тоталитаризма, бывший агент КГБ ЛССР.

Другой член правления - Валдис Таупманис, которому изначально ЦИК запретил баллотироваться на выборах. Причина отказа - в момент совершения уголовного деяния лицо болело психической болезнью, отнявшей у него возможность понимать свои действия и управлять ими, и к которому в связи с этим применена мера пресечения медицинского характера.

Позднее суд решил, что нет оснований запрещать Таупманису быть избранным в Сейм, потому что он освобожден от уголовной ответственности, а мера пресечения медицинского характера отменена.

Вместе с членами правления общества "Власть народу Латвии" в списке Par alternatīvu баллотировались несколько прокремлевских активистов. Например, бывший депутат Юрмальской думы Янис Кузин, который многократно организовывал протестные акции против памяти легионеров 16 марта и попал в поле зрения Полиции безопасности.

В списке был и активист Конгресса неграждан и единомышленник Александра Гапоненко Эйнар Граудиньш, который до выборов обещал определить, чтобы по всем нелегально пересекающим границу открывали огонь.

Также в рядах партии есть и бывший депутат Рижской думы Юрий Журавлев, который в свое время потерял мандат депутата, потому что было аннулировано его гражданство Латвии, и антиглобалист Сигурд Граудиньш.

В предвыборной программе они обещали ввести президентскую республику, устроить референдум о выходе из ЕС, восстановить смертную казнь и латы.

Что это за "Партия центра"?