Кто агитирует за роспуск Сейма?
Первыми о сборе подписей за роспуск Сейма 24 октября заговорили организации медиков. Это упоминалось в качестве одной из форм протеста, если Сейм не выполнит данных обещаний, принимая бюджет следующего года.
Однако, у дальнейшего развития событий связи с медиками мало, патронами идеи стали люде не из их числа. С инициативой начать сбор подписей в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обратилось общество "Власть народу Латвии" и "Партия центра".
ЦИК 14 ноября сбор подписей согласовал. Обе организации объединяют радикально настроенных людей с нереализованными политическими амбициями.
Что это за общество "Власть народу Латвии"?
Зарегистрированная четыре года назад организация уже в 2015 и 2016 году безуспешно пыталась собрать подписи за роспуск Сейма. Однажды она пыталась зарегистрировать инициативу и за роспуск нынешнего созыва, но на тот момент еще не прошел год с момента сбора 13 Сейма.
Самое известное лицо организации - Игорь Лукьянов. В среде социальных медиа получил популярность, потому что регулярно неприглашенным посещал различные мероприятия, на которых можно бесплатно поесть.
Он также и редактор интернет-страницы protesti.lv. Она тиражирует новости кремлевского новостного агентства Sputnik и другие очерняющие Латвию материалы. Содержание страницы правда несколько месяцев не обновлялось, и новостей о сборе подписей на ней нет.
О деятельности Лукьянова и странице Protesti более подробно писал исследователь социальных сетей Янис Полис.
В правлении общества несколько человек, которые баллотировались на выборах в 13 Сейм от списка Par Alternatīvu. например, Артур Малта - по информации, предоставленной ЦИК Центром документирования последствий тоталитаризма, бывший агент КГБ ЛССР.
Другой член правления - Валдис Таупманис, которому изначально ЦИК запретил баллотироваться на выборах. Причина отказа - в момент совершения уголовного деяния лицо болело психической болезнью, отнявшей у него возможность понимать свои действия и управлять ими, и к которому в связи с этим применена мера пресечения медицинского характера.
Позднее суд решил, что нет оснований запрещать Таупманису быть избранным в Сейм, потому что он освобожден от уголовной ответственности, а мера пресечения медицинского характера отменена.
Вместе с членами правления общества "Власть народу Латвии" в списке Par alternatīvu баллотировались несколько прокремлевских активистов. Например, бывший депутат Юрмальской думы Янис Кузин, который многократно организовывал протестные акции против памяти легионеров 16 марта и попал в поле зрения Полиции безопасности.
В списке был и активист Конгресса неграждан и единомышленник Александра Гапоненко Эйнар Граудиньш, который до выборов обещал определить, чтобы по всем нелегально пересекающим границу открывали огонь.
Также в рядах партии есть и бывший депутат Рижской думы Юрий Журавлев, который в свое время потерял мандат депутата, потому что было аннулировано его гражданство Латвии, и антиглобалист Сигурд Граудиньш.
В предвыборной программе они обещали ввести президентскую республику, устроить референдум о выходе из ЕС, восстановить смертную казнь и латы.
Что это за "Партия центра"?
Полис в своей статье указывал на связь Лукьянова и евроскептика Нормунда Гростиньша несколько лет назад.
Гростиньш на выборах в Европарламент этого года был лидером в списке "Партии центра", эта политическая организация - второй инициатор сбора подписей.
Гростиньш до сих пор на выборах баллотировался от разных списков, в том числе от списка Ингуны Судрабы No sirds Latvijai, однако безуспешно.
"Партия центра" объявила, что она против иммиграции, "создающей риски терроризма, преступности и инфекций", против "общественной пропаганды идеологии гендерства, половой жизни, ЛГБТ и гомосексуальности".
В списке партии в ЕП за Гростиньшем был депутат Бундестага от крайне правой партии AfD Вальдемар Гердт, который регулярно дает интервью российским СМИ. И в Латвии учил дружить с Россией.
В списке есть и представитель религиозной организации "Новое поколение" Айгар Битанс и представитель поддерживающего политику Кремля клуба мотоциклистов Night Wolves Эдвин Пуке.
Кто призывает подписаться?
В социальной сети Facebook попытки Гростиньша, Кузина, Пуке и других активистов убедить людей в подписи так же безуспешны, как и их участие в выборах.
Идею успешно распространяют другие, более умелые игроки.
Обобщенная Re:Baltica информация позволяет рекламирующих подписаться разделить на несколько групп. Отдельные политики - одна из них.
За роспуск Сейма агитирует не принадлежащий к фракциям Алдис Гобземс, многочисленная группа сторонников которого активно делится дальше.
Не так настойчиво, но призыв распространяет и другой бывший депутат KPV LV Дидзис Шмитс и единомышленница обоих в Сейме Юлия Степаненко.
О том, что подписался, сообщил и бывший евродепутат от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин - его постом поделились более 800 подписчиков.
Приблизительно полторы тысячи подписчиков распространили дальше призыв мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша ("Согласие") прогнать Сейм "ко всем чертям", к тому же его мнение укрепило верное градоначальнику издание Gorod.
Как Gorod, так и другие порталы на русском языке BB.lv, Press, а также спонсируемый Кремлем Sputnik о сборах подписей пишет несколько раз в день, к тому же уже в заголовке указывая, где можно подписаться. Постами всех страниц вместе поделились около 3000 человек.
К агитации присоединились FB странички Latvija par Lembergu и Runā Lembergs, опубликовав высказанное им в январе мнение о роспуске Сейма. У обеих вместе 10 000 подписчиков.
Более 5000 человек поделились видео инструкцией FB страницы Gaismas tīmeklis "Как подписаться за роспуск Сейма за 40 секунд". Эта же страница пугала введением 5G.
Активно подключился и основатель Memory Water Янис Плявиньш, которого после последних выборов в Сейм KNAB наказал за скрытую рекламу партии KPV LV.
В конце концов, сбор подписей популяризируют и так называемые кликбейтные страницы - они, скорее всего, не связаны с политиками, однако привлечение подписчиков позволяет им заработать с помощью рекламы Google.