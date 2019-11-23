"Черпали информацию из сомнительных источников": МИД Латвии ответил на критику МИД РФ

"Политически мотивированное решение Конституционного суда Латвии, признавшего законной ликвидацию образования на русском языке и в частных школах, лишает представителей нацменьшинства последней возможности учиться на родном языке, причем за свои деньги", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В российском министерстве подчеркнули, что подобная вопиющая дискриминация идет вразрез с обязательствами Латвии в рамках основополагающих международных правовых инструментов.

Среди них – Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о правах ребенка, Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств.

"Проводимая латвийскими властями политика "языкового террора" неоднократно подвергалась предметной критике со стороны таких авторитетных международных организаций, как Совет Европы и ОБСЕ", - говорится в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали международное правозащитное сообщество "усилить воздействие на латвийские власти в условиях, когда в этой прибалтийской стране сложилась критическая для национальных меньшинств ситуация в языковой сфере".

В ответ на это МИД Латвии поясняет, что латвийский суд является независимым и принимает решения независимо от политики, а также подчеркивает, что КС не принимал решения о ликвидации школ нацменьшинств.

"В Латвии у нацменьшинств намного шире возможности освоения родного языка и связанных с культурой предметов, чем в России. Латвия выполняет свои международные обязательства в области прав человека", - заявил МИД Латвии.

МИД не исключает, что сотрудники российской дипломатической, говорящие о "политике языкового террора", черпали информацию из сомнительных источников, оторванных от реальности.

Как сообщалось, 14 ноября КС постановил, что норма, устанавливающая язык обучения в частных образовательных учреждениях, соответствует Конституции.

Как сообщила агентству LETA представитель КС Кетия Стразда, в КС было начато три дела о соответствии оспариваемой нормы Конституции.

Их подали представители нацменьшинств, получающие общее образование в частных учебных заведениях, в том числе на языке меньшинств.

В суд обратились также 20 депутатов 12-го Сейма и родители детей, которые учатся в частных учебных заведениях.

По мнению подателей иска, норма об обучении на госязыке в частных учреждениях общего образования лишает нацменьшинства права на образование на своем языке, как это следует из 114-й статьи Конституции и международных правовых актов.

Также оспариваемая норма ограничивает право нацменьшинств на образование, предусмотренное 124-й статьей, и противоречит предусмотренному в ст. 91 запрету на дискриминацию.

КС пришел к выводу, что оспариваемая норма не запрещает в частных школах на ступени основной школы преподавать на языке нацменьшинств учебные предметы и предусматривает возможность изучения языка и литературы меньшинства, а также другого связанного с национальной идентичностью учебного материала.

По мнению КС, обеспечение всеобщего образования не ограничивается определенными знаниями и навыками. Его надо понимать шире, как средство для достижения социальных целей, в том числе обеспечение учащемуся возможности свободно использовать государственный язык.

Государству следует обеспечивать, чтобы образование и в частных школах достигало своих целей.