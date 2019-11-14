Норма об обучении на госязыке в частных школах признана соответствующей Конституции

Норма, устанавливающая язык обучения в частных образовательных учреждениях, соответствует Конституции, постановил Конституционный суд (КС).
Как сообщила агентству LETA представитель КС Кетия Стразда, в КС было начато три дела о соответствии оспариваемой нормы Конституции. Их подали представители нацменьшинств, получающие общее образование в частных учебных заведениях, в том числе на языке меньшинств. В суд обратились также 20 депутатов 12-го Сейма и родители детей, которые учатся в частных учебных заведениях.
По мнению подателей иска, норма об обучении на госязыке в частных учреждениях общего образования лишает нацменьшинства права на образование на своем языке, как это следует из 114-й статьи Конституции и международных правовых актов. Также оспариваемая норма ограничивает право нацменьшинств на образование, предусмотренное 124-й статьей, и противоречит предусмотренному в ст. 91 запрету на дискриминацию.
КС пришел к выводу, что оспариваемая норма не запрещает в частных школах на ступени основной школы преподавать на языке нацменьшинств учебные предметы и предусматривает возможность изучения языка и литературы меньшинства, а также другого связанного с идентичностью учебного материала.
По мнению КС, обеспечение всеобщего образования не ограничивается определенными знаниями и навыками. Его надо понимать шире, как средство для достижения социальных целей, в том числе обеспечение учащемуся возможности свободно использовать государственный язык. Государству следует обеспечивать, чтобы образование и в частных школах достигало своих целей. Государство имеет право регулировать язык обучения как один из основных элементов общего образования, но в то же время должно соблюдать права нацменьшинств, предусмотренные в 114-й статье Конституции.