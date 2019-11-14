Норма об обучении на госязыке в частных школах признана соответствующей Конституции

Как сообщила агентству LETA представитель КС Кетия Стразда, в КС было начато три дела о соответствии оспариваемой нормы Конституции. Их подали представители нацменьшинств, получающие общее образование в частных учебных заведениях, в том числе на языке меньшинств. В суд обратились также 20 депутатов 12-го Сейма и родители детей, которые учатся в частных учебных заведениях.

По мнению подателей иска, норма об обучении на госязыке в частных учреждениях общего образования лишает нацменьшинства права на образование на своем языке, как это следует из 114-й статьи Конституции и международных правовых актов. Также оспариваемая норма ограничивает право нацменьшинств на образование, предусмотренное 124-й статьей, и противоречит предусмотренному в ст. 91 запрету на дискриминацию.

КС пришел к выводу, что оспариваемая норма не запрещает в частных школах на ступени основной школы преподавать на языке нацменьшинств учебные предметы и предусматривает возможность изучения языка и литературы меньшинства, а также другого связанного с идентичностью учебного материала.