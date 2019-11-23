К начальнику службы внутренней безопасности Центрального рынка применён статус свидетеля

К начальнику службы внутренней безопасности Rigas Centraltirgus Дановскому после процессуальных действий полиции на Центральном рынке в четверг и пятницу применен статус свидетеля. Об этом рассказал агентству LETA сам Дановский.
Он подтвердил, что 21 ноября полиция производила процессуальные действия на территории рынка и в здании администрации, также прошли обыски по месту жительства отдельных работников.
По словам Дановского, ему не ясно, по какому делу к нему применен статус свидетеля, но он надеется, что в ближайшее время ему это разъяснят. Он добавил, что в последние годы служба внутренней безопасности вместе с полицией провела большую работу, чтобы искоренить на рынке незаконную торговлю сигаретами и спиртом.
В этом году установлены новые видеокамеры и модернизирована вся система видеонаблюдения.
"Мы как структура - служба внутренней безопасности - всегда были открыты для диалога и оказывали всю возможную помощь сотрудникам правоохранительных органов, чтобы искоренить на рынке незаконную торговлю акцизными товарами", -сказал Дановский и призвал не делать поспешных выводов, пока не будут установлены все обстоятельства дела и причина процессуальных действий.
Полиция пояснила, что в четверг управление криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции провело процессуальные действия в АО Rigas Centraltirgus, связанные с незаконным оборотом акцизных товаров. В общей сложности было произведено около 80 обысков и задержано несколько лиц.