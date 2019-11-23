К начальнику службы внутренней безопасности Центрального рынка применён статус свидетеля

Он подтвердил, что 21 ноября полиция производила процессуальные действия на территории рынка и в здании администрации, также прошли обыски по месту жительства отдельных работников.

По словам Дановского, ему не ясно, по какому делу к нему применен статус свидетеля, но он надеется, что в ближайшее время ему это разъяснят. Он добавил, что в последние годы служба внутренней безопасности вместе с полицией провела большую работу, чтобы искоренить на рынке незаконную торговлю сигаретами и спиртом.

В этом году установлены новые видеокамеры и модернизирована вся система видеонаблюдения.

"Мы как структура - служба внутренней безопасности - всегда были открыты для диалога и оказывали всю возможную помощь сотрудникам правоохранительных органов, чтобы искоренить на рынке незаконную торговлю акцизными товарами", -сказал Дановский и призвал не делать поспешных выводов, пока не будут установлены все обстоятельства дела и причина процессуальных действий.