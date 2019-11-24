Орден Трех Звезд покупают с аукциона за 5600 евро

Орден, который был создан на рубеже 20-го и 21-го века в мастерской Kalvis продан за 5600 евро.

Вместе с комиссией покупателя в размере 20%, окончательная сумма составляет 6 720 евро.

Как пишет Latvijas Avīze, происхождение ордена неизвестно.

Руководитель аукционного дома Айгар Гринбергс говорит, что он не знает происхождение ордена и того, кто дал его на аукцион, не называет:

"Конкретно этот орден, уже ставший легендарным, нам дало частное лицо. Как он попал в оборот, это загадка. [..]

Одна из версий заключается в том, что он мог быть вручен кому-то в 1990-х годах. Прошло несколько десятилетий, и орден запропастился и вернулся в частный оборот.

Но наиболее правдоподобная версия заключается в том, что в мастерской, где чеканились ордена, был выкован избыточный экземпляр, попавший в частные руки".