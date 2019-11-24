Вс, 24.11.2019
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Орден Трех Звезд покупают с аукциона за 5600 евро

Triju Zvaigžņu ordeni nosola par 5600 eur

ФОТО: Ekrānuzņēmums

23 ноября в помещениях Rietumu banka прошёл аукцион, который организовал дом Art Embassy. Этот аукцион примечателен тем, что был выставлен Орден Трех звезд первой степени с начальной ценой в 1800 евро.

Орден, который был создан на рубеже 20-го и 21-го века в мастерской Kalvis продан за 5600 евро. 

Вместе с комиссией покупателя в размере 20%, окончательная сумма составляет 6 720 евро. 

Как пишет Latvijas Avīze, происхождение ордена неизвестно. 

Руководитель аукционного дома Айгар Гринбергс говорит, что он не знает происхождение ордена и того, кто дал его на аукцион, не называет:

"Конкретно этот орден, уже ставший легендарным, нам дало частное лицо. Как он попал в оборот, это загадка. [..]

Одна из версий заключается в том, что он мог быть вручен кому-то в 1990-х годах. Прошло несколько десятилетий, и орден запропастился и вернулся в частный оборот. 

Но наиболее правдоподобная версия заключается в том, что в мастерской, где чеканились ордена, был выкован избыточный экземпляр, попавший в частные руки".

Подробную информацию и каталог аукциона можно найти на его домашней странице.

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