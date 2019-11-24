Директор налогово-таможенной полиции получит звание генерала

В проекте распоряжения Кабмина говорится, что Подиньш работает в системе СГД с 1994 года. С 1994 по 2001 год он был инспектором отдела финансового дознания (позже - Управление финансовой полиции СГД), а с 2002 года переведен на руководящую должность.

В документе говорится, что под руководством Подиньша улучшились результаты работы налогово-таможенной полиции. В частности, в 2018 году значительно выросло количество начатых уголовных процессов - более чем на 800 по сравнению с 2017 годом. Прокуратура начиная с 2018 года не вернула в СГД ни одного уголовного процесса.