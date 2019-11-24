Диета, гарантирующая 100-процентный результат: минус 7 кг за месяц

Придумал эту диету американский врач Джоэл Фурман, который уверяет, что снижение веса по его методике гарантирует минус 7 килограммов в первый месяц и по 4,5 кг - в последующие.

Суть диеты Джоэла Фурмана

По словам специалиста, человек, сидящий на такой диете, не должен исключать из своего рациона продукты, содержащие жизненно важные питательные вещества - впервую очередь, речь идет о растительных продуктах. В этом и фишка такой диеты - следует потреблять больше растительной пищи.

Главное - фитонутриенты, то есть каротиноиды, флавоноиды, органические соединения серы, волокна и так далее. Все они есть в ягодах, фруктах и овощах.

Как отмечает Джоэл Фурман, при недостатке фитонутриентов здоровье человека может существенно пострадать - от дефицита фруктов и овощей в рационе может даже развиться рак.

Идеальными полезными продуктами врач называет те, в которых много фитонутриентов, витаминов, минералов, белка, но при этом мало калорий.

Критические недели

Во время такой диеты крайне важны первые шесть недель. В это время человек привыкает к новому режиму питания и новым вкусам. Стоит строго выполнять все требования, и тогда можно будет насладиться великолепным результатом, ведь в это время происходит самое заметное снижение веса.

Уже после этих критических шести недель можно разнообразить свое питание, немного снизить требования к рациону. Но не удивляйтесь, если вес немного увеличится, - это абсолютно нормально для диеты.

Правда, эксперт предупреждает, что подобного питания необходимо придерживаться на протяжении всей жизни.

На 90 процентов рацион должен состоять из нерафинированной пищи растительного происхождения, а на 10 процентов - из мяса, молочных продуктов, птицы и рыбы.