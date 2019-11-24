de facto: Основатель неонацистской организации посещал офис VL-TB/LNNK

LTV поясняет, что основанное Рэймондом британское движение National Action называло себя национал-социалистическим, открыто призывало к уничтожению евреев и "не белых", а также жестоко относилось к инакомыслящим.

Три года назад британские власти признали National Action террористической группировкой.

В 2012 году на форуме Iron March, который модерировал Рэймонд, зарегистрировался Райвис Зелтитс, который впоследствии стал генеральным секретарем Национального объединения. Рэймонд и Зелтитс переписывались.

de facto сообщает, что в конце 2014 года Райвис Зелтитс, уже являвшийся генеральным секретарем Национального объединения, участвовал в радиошоу сторонника National Action, неонациста Пола Хикмана. Предыдущие шоу были посвящены антисемитским теориям заговора. Зелтитс объяснил Латвийскому телевидению, что он не вдавался в суть трансляции, прежде чем согласиться.

Как отмечает LTV, уже через несколько месяцев, в марте 2015 года, и интервьюировавший Зелтитса Пол Хикман, и его товарищ по переписке Бенджамин Рэймонд посетили Латвию.

После визита Рэймонд опубликовал фотографию, на которой видно, что он посетил офис Национального объединения, и написал, что у них был местный "контакт".

Зелтитс в интервью LTV утверждает, что узнал о визите Рэймонда только позже: "Я знаю, кто его пригласил, но я не знал, что их приглашают в Ригу. У меня есть этические причины, почему я не хочу упоминать имя этого человека".

Общедоступные материалы доказывают, что Бенджамин Рэймонд вместе с Райвисом Зелтитисом участвовал в шествии памяти легионеров. В день шествия Рэймонд и Хикман пообщались с давним членом правления Visu Latvijai! Константином Пупурсом.

Пупурс умер два года назад, а Райвис Зелтитис не помнит свою встречу с Рэймондом и утверждает, что он не был тем, кто в 2015 году показал офис партии неонацистам.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс, объясняет, что он принял извинения Зелтитиса за старые заявления на форуме, а контакты между другими людьми из Национального объединения и британскими радикалами не считает предметом для обсуждения: