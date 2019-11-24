de facto: Основатель неонацистской организации посещал офис VL-TB/LNNK

Весной 2015 года офис Национального объединения посетил основатель британской неонацистской организации National Action Бенджамин Рэймонд, сообщает передача LTV de facto.
LTV поясняет, что основанное Рэймондом британское движение National Action называло себя национал-социалистическим, открыто призывало к уничтожению евреев и "не белых", а также жестоко относилось к инакомыслящим.
Три года назад британские власти признали National Action террористической группировкой.
В 2012 году на форуме Iron March, который модерировал Рэймонд, зарегистрировался Райвис Зелтитс, который впоследствии стал генеральным секретарем Национального объединения. Рэймонд и Зелтитс переписывались.
de facto сообщает, что в конце 2014 года Райвис Зелтитс, уже являвшийся генеральным секретарем Национального объединения, участвовал в радиошоу сторонника National Action, неонациста Пола Хикмана. Предыдущие шоу были посвящены антисемитским теориям заговора. Зелтитс объяснил Латвийскому телевидению, что он не вдавался в суть трансляции, прежде чем согласиться.
Как отмечает LTV, уже через несколько месяцев, в марте 2015 года, и интервьюировавший Зелтитса Пол Хикман, и его товарищ по переписке Бенджамин Рэймонд посетили Латвию.
После визита Рэймонд опубликовал фотографию, на которой видно, что он посетил офис Национального объединения, и написал, что у них был местный "контакт".
Зелтитс в интервью LTV утверждает, что узнал о визите Рэймонда только позже: "Я знаю, кто его пригласил, но я не знал, что их приглашают в Ригу. У меня есть этические причины, почему я не хочу упоминать имя этого человека".
Общедоступные материалы доказывают, что Бенджамин Рэймонд вместе с Райвисом Зелтитисом участвовал в шествии памяти легионеров. В день шествия Рэймонд и Хикман пообщались с давним членом правления Visu Latvijai! Константином Пупурсом.
Пупурс умер два года назад, а Райвис Зелтитис не помнит свою встречу с Рэймондом и утверждает, что он не был тем, кто в 2015 году показал офис партии неонацистам.
Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс, объясняет, что он принял извинения Зелтитиса за старые заявления на форуме, а контакты между другими людьми из Национального объединения и британскими радикалами не считает предметом для обсуждения:
"Вы сейчас говорите о вопросе, который не для кого не актуален и никоим образом не влияет на политические процессы. Вам нужен сюжет ни о чем. Ни я, ни правление Национального объединения не знаем этого человека и не заинтересованы в том, как он забрел в офис Национального объединения".