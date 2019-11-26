С тех пор, как в 2014 году у России появились военные "зубы", актуализировался вопрос о необходимости участия каждого гражданина Латвии в обороне государства. В связи с упомянутой причиной в латвийских школах планируется начать обязательное обучение государственной обороне.

Основываясь на мнениях экспертов, портал TVNET выделил плюсы и минусы такого военного воспитания.

В 2018 году депутаты Сейма поддержали включение уроков гособороны в качестве обязательного предмета в средних школах с 2024 года. Предусмотрено, что на уроках гособороны школьники будут обучаться четырем сферам - государственное воспитание (изучение государственной и локальной истории, а также развитие патриотизма), школа жизни (изучение основных принципов гособороны, развитие лидерских и личностных способностей), военная подготовка (получение навыков полевого управления и полевого боя, строевые учения, изучене коммуникаций и нормативных актов, обучение стрельбе и работе с оружием, а также получение навыков первой медицинской помощи). Эти три сферы также пересекает физическая подготовка.

Как говорится на сайте Министерства обороны, обучение навыкам полевого боя или ориентирования возможно лишь с помощью физической подготовки. Пока обучение Гособороне находится на стадии пилотного проекта и его тестируют в некоторых латвийских школах. В свою очередь, начиная со следующего года, эти уроки введут в качестве обязательного учебного предмета на выбор.

В общеобразовательных средних школах уроки гособороны будут реализовываться в 10-х и 11-х классах, а в среднеобразовательных профессиональных учебных заведениях на втором и третьем курсах.

Кроме того после окончания 10-го и 11-го класса молодежи будет предложено поехать в лагеря, где можно будет получить практические навыки. Они будут длиться 10 и 11 дней. Кроме того воспитанникам профессиональных образовательных учреждений на четвертом курсе будет предложено пройти практику в Национальных вооруженных силах (НВС), указано в изданной Минобороны инфографике. В целом предусмотрено проводить до 320 уроков Гособороны (160 в течение двух учебных лет и 160 часов в лагерях). Также 260 часов из этого времени будут посвящены военному блоку, а 60 часов - государственному воспитанию и школе жизни.

Бывший военный аналитик и автор блога "Медный барабан" (Vara bungas) Мартиньш Вердиньш в передаче Pasaule kabatā указал, что обучение гособороне само по себе не является новшеством и уже в советское время в школе была военная подготовка. Принципы сохранились те же самые - подготовка к военной службе и к различным жизненным ситуациям будущего рекрута, в том числе и научить обращаться с различными средствами индивидуальной защиты (например, с противогазами). Несмотря на то, что возврат Латвии к таким условным реликвиям прошлого можно понять в контексте нашей геолокации, это не подавило общественные дискуссии о целесообразности такого шага.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Аргументы "за"

Военное воспитание может способствовать чувству принадлежности к нации

Как в интервью порталу TVNET указал профессор Еврейского университета в Иерусалиме Арье Марсело Кацович, в Израиле (в стране введена обязательная военная служба) военное обучение воспринимается сравнительно положительно.

Профессор подчеркнул, что в армии и лагерях военного обучения другого типа вынуждены встречаться люди из самых разных слоев общества и создавать отношения, направленные на сотрудничество.

Трудности, которые необходимо пересилить участникам военного обучения, сближают их и способствуют взаимопониманию. Таким образом армия может помочь сформировать чувство приндлежности к израильской нации.

Несомненно, в латвийском обществе, в котором царит известное трение между латышам и русскоязычными, большее национальное единство было бы только желаемо. Это особенно актуально потому, что российские кампании по дезинформации ставят акцент на том, что правительство Латвии притесняет русскоязычных и пытается отчуждить их от участия в формировании государства.

Как в интервью TVNET указал советник президента по национальной безопасности и секретарь Национального совета по обороне Янис Кажоциньш, у нас по-прежнему существуют два разных информационных пространства. Кроме того у людей, которые больше воспринимают русскоязычные СМИ, мнения о таких вопросах, как оккупация Крыма, отличаются от тех, кто больше внимания уделяют западноевропейской прессе.

В этом контексте существует риск, что Россия могла бы попробовать повлиять на русскоязычных латвийцев ради достижения своих политических целей.

ФОТО: Armīns Janiks, Минобороны

Военное воспитание способствует любви к своей земле

Еще один аргумент, с которым согласился и Мартиньш Вердиньш - вклад военного воспитания в патриотизм.

В конце концов - люди могут осозновать, что они являются частью какой-то нации, однако очень важно осозновать, что они являются частью именно латышской нации.

В этом контексте сопутствующая военному воспитанию философия помогает формировать любовь к своей родине, которая может оказаться решающим аспектом в осбтоятельствах гибридной войны. Снова процитирую интервью с Янисом Кажоциньшем - "если людям не хватит доверия к своему государству, эта страна не будет защищена. В этом случае разгромить ее из вне будет гораздо проще".

Здесь также следует подчеркнуть, что государство - это исключительно жители страны, а не правительство или политики (как нам нередко хочется думать), поэтому особенно важно, чтобы у населения сохранилось желание жить в незаивисимой и свободной Латвии.

Кроме того, основываясь на заявлении Кажоциньша, НВС представляют собой одно из учреждений с самым большим кредитом общественного доверия. Таким образом военному элементу было бы гораздо проще пояснить причины, по которым Латвия все таки является отличной страной.

Военное воспитание закаляет человека и помогает в повседневной жизни

Как в интервью указал Арье Марсело Кацович, в рамках своего педагогического опыта он заметил, что израильские студенты после окончания военной службы намного ведут себя намного более зрело, чем учащиеся из США, которые не прошли военную службу.

Правда, это может быть и из-за разницы в возрасте (в Израиле молодые люди идут в ВУЗ в возрасте около 20 лет, а в США - в 17-18 лет) однако в Израиле в университетах нет таких больших проблем, связанных с изнасилованием или другими нарушениями.

В свою очередь Мартиньш Вердиньш обратил внимание на то, что в советское время школьников учили обращаться со средствами индивидуальной защиты. В этом контексте эксперт упомянул противогазы, которые нужно было научиться правильно использовать. Таким образом человека готовили к различным чрезвычайным ситуациям и несчастным случаям. Кроме того, пример Израиля указывает на то, что часто контакты, полученные во время военного обучения пригодятся и в дальнейшем. В книге "Start-up нация" (Start up Nation) Дена Сеньора и Саула Сингера упоминается, что бизнесмены позже выбирают создавать общие предприятие с людьми, с которыми они познакомились во время службы в армии. То же самое относится и к принятым на работу сотрудникам. Кроме того армия предоставляет людям возможность усовершенствовать свой творческий потенциал и интеллект. Это происходит потому, что по крайней мере в случае Израиля, в армию не встроена сильная система иерархии, которое удушает импровизацию для решения какой-либо проблемы.

Аргументы "против"

Не все способны выдержать требования военного обучения

Если обучение гособороне будет введено в обязательном порядке, в качетсве главного минуса можно назвать несоответствие отдельных молодых людей к службе в армии. Не все из них являются полностью физически или ментально здоровыми, чтобы выдержать нагрузку, которую влечет за собой воспитание такого рода.

В свою очередь, объединение физических или душевных трудностей с необходимой в таких занятиях строгой дисциплиной может создать для подростка очень суровые условия, и, возможно, даже травмировать его.

Таким образом в рамках обучения гособороне стоит думать о заделе механизма, который позволит получить освобождение от этих уроков. Вероятно, что освобожденных молодых людей можно будет задействовать в укреплении обороны Латвии другим образом.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С существованием такого вызова согласен и министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Политик в интервью указал, что признанные врачами проблемы со здоровьем обязательно будут учитываться.

Правда, он также подчеркнул, что лень и немного округлый живот - недостаточно хорошее оправдание, чтобы не участвовать в обучении.

В свою очередь инструктор третьего краевого отдела Яунсардзе Инесе Маркитане, которая пока обучает алуксненскую молодежь в рамках пилотного проекта обучения гособороне, в интервью указала, что молодым людям с проблемами со здоровьем не нужно выполнять все требования.



"Каждый делает столько, сколько может", - заявила инструктор.

Всегда имеются известные риски безопасности

Учитывая, что в концепт обучения гособороне включены также действия с оружием и стационарная стрельба, всегда существует известный риск безопасности. Стоит брать во внимание то, что солдаты гибнут и не только на поле боя, но и во время учений могут произойти различные несчастные случаи.

Например, в советской армии в свое время встречались ситуации, когда отдельные рекруты погибали от взорвавшихся в руках гранат.

В свою очередь изуродованные (в худшем случае - мертвые) молодые люди наоборот являются огромной эмоциональной потерей для их семей, а также материальной потерей для всей страны в целом. Поэтом организаторам необходимо уделить усиленное внимание к стандартам безопасности в обучении гособороне. Однако даже в случае безупречного внимания вероятность трагедии никто не исключал.

Артис Пабрикс указал порталу TVNET, что в этом случае Латвия старается подготовить профессиональных инструкторов и предусмотреть специальные программы подготовки для них. Также лицам, не достигшим 18 лет, не будут выдавать тяжелое оружие.

Он допускает, что на занятиях могут быть использованы только пневматические или малокалиберные винтовки.

В свою очередь Маркитане заявила, что во время обучения стрельбе не используются боеприпасы и подростки проинформированы о мерах безопасности. Обеспкечить необходимую безопасность помогает и школа.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Отвлекает от образования другого рода

К обучению гособороне можно также отнести классический аргумент о приоритетах содержания образования. Учитывая, что с 2024 года этот урок будет включен в государственный стандарт среднего образования в качестве обязательного предмета, обучение гособороне требует определенное количество часов, которые можно было бы потратить на получение других знаний и навыков (возможно, более значимых для экономического развития). Например, необходимые на реализацию учебного предмета часы (примерно 160 уроков за два учебных года) можно было бы использовать для совершенствования знаний физики, химии, экономики или другого предмета.

Это также может препятствовать включению в учебный материал других предметов нынешнюю степень детализации и, таким образом придется пожертвовать некоторыми изучаемыми темами (доверив обучение этим темам университетам).

Возможно, в таком контексте могли бы быть недовольны те школьники, которые хотели бы уделить усиленное внимание интересующим их предметам.

Пабрикс на эту критику отвечает тем, что в Латвии общее образование все же предусматривает сбалансированный рост. В свою очередь сбалансированный рост означает и обучение патриотизму, и лучшее физическое здоровье.

По мнению политика, обучение гособороне очень хорошо впишется в остальную школьную систему, поскольку подросткам будет полезно для здоровья подвигаться после длительного сидения на месте. Кроме того, он считает, что в выгодном положении оказались бы и уроки физкультуры, поскольку преподаватели спорта, врачи и сторонники всегда говорили, что их слишком мало.

Однако Маркитане в интервью признала, что школе после этого придется "наверстать упущенно" из-за обучения гособороне на предусмотренных в день предметах. Несмотря на это, она не считает, что это помешает остальному учебному содержанию.

Каков нынешний опыт введения обучения гособороне?

Однако, несмотря на дискуссии и озвученную критику, Маркитане в интервью указала, что по крайней мере отзывы участвующих в пилотном проекте школьников весьма положительные.

"Молодые люди очень заинтересованы, поскольку они считают, что обучение гособороне пригодится им в жизни. Здесь я говорю и о компасах, и о шагистике", - заявила инструктор.

По ее словам, школьники посещают занятия по гособороне и делают это с радостью.

"Учителя хотели бы, чтобы было больше таких предметов, на которые воспитанники приходили бы в хорошем настроении", - указала Маркитане.

Она категорически отрицательно отвечает на вопрос о том, что физически более неспособных подростков на уроках будут высмеивать.

"Они один за всех и все за одного. Если у кого-то что-то не получается, стараемся приспособить темп занятий и позволяем остальным детям выполнять задания быстрее. В коллективе класса нет никаких насмешек!", - подчеркнула инструктор.