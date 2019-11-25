В квартире жителя Эстонии в девятиэтажке нашли 200 килограммов взрывчатки

Середина июня. Олег, которому за 50 лет, только улегся на диване в своей таллиннской квартире. Он живет в панельной девятиэтажке. По соседству с ним проживает еще сотня людей, пишет Rus.Postimees.
Через несколько мгновений в Центр тревоги звонит жилец того же дома, которые сообщает, что из окна одной из квартир валит дым. Когда спасатели прибывают на место происшествия, Олег отказывается впускать их внутрь. Это был первый тревожный звоночек.
Спасателям не остается ничего другого, как применить силу, чтобы попасть в квартиру. Внутри выясняется, что хозяин сумел взять возгорание под контроль. Но открывшаяся картина заставляет зазвенеть второму предупредительному звонку.
А именно, выяснилось, что прежде чем Олег лег и уснул, он включил плиту. На плите интересующийся военным делом Олег предположительно разогревал взрывное устройство. Это делают, например, для того, чтобы достать взрывчатое вещество из снаряда.
Мало того, маленькая квартира была набита большим количеством различных взрывных устройств. По данным Postimees, у Олега нашли около 200 килограммов взрывчатки. Это история с весьма хорошим концом. Или, как описал один находящийся в курсе происходящего человек: фокус судьбы.
"Учитывая то, что речь шла о девятиэтажном панельном доме, последствия могли быть крайне тяжелыми. Однако человек не отдавал себе отчета в своих поступках", - сказал руководитель бюро Полиции безопасности Тыну Мийлвеэ. Для сравнения, в последний раз взрывное устройство сработало в жилом доме на таллиннской улице Кульднока в 2010 году. В результате взрыва и возникшего после него пожара погибли устроивший взрыв на любовной почве Сергей и находившийся в квартире годовалый ребенок.
Следствие показало, что взорвались 100-150 граммов взрывчатки. Это в сто раз меньше, чем было найдено в расположенной в спальном районе квартире Олега. На данный момент он уже несколько месяцев находится под стражей.
Одно из самых больших количеств
За последние месяцы это не единственный такой случай. В действительности последние полгода бросились в глаза случаями изъятия особенно большого количества взрывчатых веществ. Поскольку экспертиза каждого взрывного устройства и вещества требует предельной внимательности, в Институте судебной экспертизы возникла целая очередь.
Когда в первой половине дня 10 сентября сотрудники КаПо зашли в ыйсмяэскую квартиру Урмаса, уже в прихожей было некуда ступить, поскольку весь пол был заставлен всевозможным барахлом. На гвоздике у двери висела шапка цвета хаки. Такие носят обладатели металлоискателей, чтобы в летний жаркий солнцепек не напекло голову. Урмас интересуется поисками.
Позже его соседи расскажут журналистам, как тот тайком стаскивал к себе домой всякий военный металлический хлам. В результате занимавшимся делом правоохранителям показалось странным, что никто раньше не сообщил об этом в полицию или спасателям.
Этот случай привлек много внимания общественности, поскольку сопровождался эвакуацией жильцов.
Но именно дневное время суток является лучшим временем для проведения таких операций. Большая часть людей ушла из дома, например, на работу. Так и эвакуация жилого дома получится безопаснее.
Но в этот раз следственные действия на месте заняли больше 20 часов. А это совсем не обычно.
Без преувеличения можно сказать, что незаконных вещей в квартире Урмаса было найдено от пола до потолка и целыми кучами. Взрывные устройства находили среди покрывавшего пол мусора и на диване. Где только можно было положить, там Урмас и складывал взрывные устройства.
По имеющейся у Postimees информации, потенциально взрывоопасных предметов в квартире было около сотни. Их нашли и в машине Урмаса.
Поскольку следствие еще идет, нельзя исключать, что в местах, связанных с подозреваемым, опасные предметы будут найдены еще.
По данным издания, находящийся сейчас под стражей Урмас утверждал, что у него нет никакого интереса к взрывчатым веществам, как человек, интересующийся военным делом, его привлекают только конкретный период и металл. Правда ли это, что какими были его реальные мотивы, установит следствие.
Кроме того, сыщики получат полное представление о том, насколько опасным было содержимое такой маленькой квартиры.
Как выходят на след таких деятелей, ни прокуратура, ни полиция не раскрывают. Это скорее редкость, когда полиция дает подробную информацию по таким случаям. "В любом случае за всем этим стоит хорошая работа полиции. Как правило, такие вещи сами на голову нам не сваливаются" - сказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс.
На улице с гранатами
Можно предположить, что на голову не свалился и октябрьский случай, когда рядом с центром "Мустямяэ" в Таллинне был задержан 28-летний Вейго с двумя гранатами. Он не размахивал опасными взрывными устройствам, они были спрятаны у него в сумке.
На данный момент следствие установило, что подозреваемый собирался провернуть с гранатами сделку. Сам он утверждает, что нашел гранаты в траве, когда катался на велосипеде. Следствие устанавливает, сколько в этом утверждении правды.
От случаев Урмаса и Олега эта история отличается тем, что Вейго не собирал взрывчатые материалы у себя дома в больших количествах. Скорее речь идет об одном из многих способов заработать денег.
Но эти три случая четко говорят о том, насколько безответственно некоторые люди обращаются с взрывчатыми материалами. Кроме того, что приобретение взрывчатых веществ незаконно, в местах массового скопления народа – на парковках торговых центров и в квартирах – это означает и создание угрозы ли десятков посторонних людей.
Из ближайшей истории известен и случай, когда выкопавший в Мяннику полутораметровый снаряд человек вез его домой на автобусе номер 33.
Такое же ужасающее безразличие можно найти во многих приговорах последних лет: кто-то хранил взрывное устройство дома в шкафу, кто-то считал, что лучшим местом для этого является ящик для хранения белья в диване, стоящем в предбаннике сауны. Размеры домашних коллекций варьируется от нескольких предметов и пары граммов взрывчатого вещества до невероятно больших коллекций.
"Такой феномен (коллекционирование взрывчатых материалов – Х.М.) трудно объяснить. И это при том, что наказания за незаконный оборот взрывчатыми материалам такие, что должны были бы заставить потенциальных интересующихся задуматься, - говорит Мийлвеэ. – К сожалению, многие люди думают, что с ними ничего не случится".
Говорившие с Postimees эксперты рассказали, что чаще всего незаконными коллекционерами взрывных устройств и вещества являются мужчины старой школы. Это скорее волки-одиночки, которые очень интересуются историей и военным делом, у которых много свободного времени, и которые проводят его на местах старых сражений и в лесах. Для них это такое хобби и источник дополнительного заработка. Если какой-то интересующийся историей человек собирает марки, то другой – снаряды. Поскольку это не преступники в обычном понимании, у которых есть своя сеть, они не всегда попадают на глаза полиции.
"Очень часто такие люди поступают на грани риска, надеясь или избежать реализации такого риска, или просто не зная, что происходит, - говорит окружной прокурор Лауритс. – Для них эта опасность абстрактна".
То же говорит и руководитель Пыхьяской саперной группы Райдо Таалманн, когда речь заходит о трагических событиях последнего времени. Например, в феврале в Пыльвамаа погиб мужчина, который пилил дисковой пилой снаряд и тот взорвался.
"Я считаю, что поступающие так коллекционеры хотят увеличить свои коллекции вне зависимости от того, какой может быть цена, - говорит Таалманн. – Может быть, они даже чувствуют эту опасность, но все же решаются на риск. Опасность кажется такой далекой до тех пор, пока ничего не случилось".
Но зачем люди несут к себе домой сотни опасных взрывных устройств? По словам специалистов, в большей степени коллекционеры делятся на две группы: тех, кто хочет получить металл и один раз заработать на этом деньги, и тех, кто интересуется военным делом, а потому собирает ради того, чтобы собирать.
"Часто они сами считают, что знают все. Во многих случаях они думали, что собирают только пустые гильзы или учебные боеприпасы, то есть в них не было взрывчатых веществ, - сказал Таалманн. – К сожалению, они ошибаются".
Знал, что опасно, но все же принес домой
Сейчас уже у 31-летнего Райта в течение какого-то времени под сараем у хутора хранился потенциально взрывоопасный комплект. Правда, по сравнению с коллекционерами со стажем, житель Тартумаа был осторожен с незаконным имуществом – у него было "всего" девять ручных гранат и несколько взрывателей от гранат времен Второй Мировой войны.
Два года назад Тартуский уездный суд признал его виновным. Несудимый ранее Райт отделался штрафом. "Это не было для меня хобби, скорее просто интерес,- говорит он теперь. – Нашел в лесу у хутора. Тут их много. Война тут прошлась".
По его словам, он не знал, что все это противоправно: "Я не был в курсе, но знал, что это опасно".
Но почему он притащил все это к себе домой, если знал, что это опасно? "Я принес это не совсем домой. Они валялись под сараем, чуть в стороне от дома".
Не боялся, а вдруг взрыв? "Я не знаю, что сказать. Какой-то страх, может быть, был, все-таки старые вещи".