В квартире жителя Эстонии в девятиэтажке нашли 200 килограммов взрывчатки

"Такой феномен (коллекционирование взрывчатых материалов – Х.М.) трудно объяснить. И это при том, что наказания за незаконный оборот взрывчатыми материалам такие, что должны были бы заставить потенциальных интересующихся задуматься, - говорит Мийлвеэ. – К сожалению, многие люди думают, что с ними ничего не случится".

Говорившие с Postimees эксперты рассказали, что чаще всего незаконными коллекционерами взрывных устройств и вещества являются мужчины старой школы. Это скорее волки-одиночки, которые очень интересуются историей и военным делом, у которых много свободного времени, и которые проводят его на местах старых сражений и в лесах. Для них это такое хобби и источник дополнительного заработка. Если какой-то интересующийся историей человек собирает марки, то другой – снаряды. Поскольку это не преступники в обычном понимании, у которых есть своя сеть, они не всегда попадают на глаза полиции.

"Очень часто такие люди поступают на грани риска, надеясь или избежать реализации такого риска, или просто не зная, что происходит, - говорит окружной прокурор Лауритс. – Для них эта опасность абстрактна".

Райдо Таалманн. ФОТО: Erik Tikan

То же говорит и руководитель Пыхьяской саперной группы Райдо Таалманн, когда речь заходит о трагических событиях последнего времени. Например, в феврале в Пыльвамаа погиб мужчина, который пилил дисковой пилой снаряд и тот взорвался.

"Я считаю, что поступающие так коллекционеры хотят увеличить свои коллекции вне зависимости от того, какой может быть цена, - говорит Таалманн. – Может быть, они даже чувствуют эту опасность, но все же решаются на риск. Опасность кажется такой далекой до тех пор, пока ничего не случилось".

Но зачем люди несут к себе домой сотни опасных взрывных устройств? По словам специалистов, в большей степени коллекционеры делятся на две группы: тех, кто хочет получить металл и один раз заработать на этом деньги, и тех, кто интересуется военным делом, а потому собирает ради того, чтобы собирать.

"Часто они сами считают, что знают все. Во многих случаях они думали, что собирают только пустые гильзы или учебные боеприпасы, то есть в них не было взрывчатых веществ, - сказал Таалманн. – К сожалению, они ошибаются".