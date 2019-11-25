"У меня съедают кусок жизни": Хабенский о том, почему он не делает селфи с фанатами

Хабенский считает, что для совместной фотографии необходимо согласие обеих сторон. Кроме того, по словам актера, в России не соблюдается культура фотографии.

"Я вообще слово "фанат" не очень люблю. Что такое фотография?

Это обоюдное желание людей запечатлеться и оставить у себя в памяти.

Когда они приходят к этому решению, они первый момент знакомятся, ну хотя бы по именам, второй момент - происходит общение, это может длиться минуту, две, пять, год, без разницы. И только третий этап, когда они вместе "А давайте сделаем фото на память?" или наоборот разбегаются, чтобы не увидеть друг друга никогда. Вот у нас пропускается второй момент, как и первый в том числе. Из десяти вариантов, только один человек подойдет и спросит: "Как у Вас дела?". Остальные прямой "Можно селфи?" или "Можно сфоткаться?"",- подчеркнул актер.

Несмотря на то, что одно время Хабенский отошел от своих принципов и стал фотографироваться с фанатами, потом понял, насколько ему это не выгодно.

"Потом, я какое-то время понимал, что, хорошо, давайте фоткаться. Но, раз-два-три, ой, не получилось. Раз-два-три, ой, извините. Это моя жизнь. Она в этих раз-два-три...

Я как-то посчитал примерно за год что получается, у меня просто съедают кусок моей жизни.

Эти раз-два-три, ой, я здесь моргнула, ой, я не с того ракурса... Мне это не нужно, у меня моя жизнь", - заявил артист.

Как отметил режиссер "Собибора", ему непонятно, для чего его поклонникам необходима фотография с ним в телефоне.

"Я принял для себя четкое решение, что я люблю фотографиться с друзьями, с родными, с дружбанами, повторяюсь и так далее, но вот так я не люблю. У меня портится настроение, я не очень понимаю. Кстати, в фильме Меликян "Трое" есть даже одна сцена такая, такой короткий, но, мне кажется, очень емкий монолог по поводу селфи и по поводу того, что случится с вашей жизнью, если вдруг моя физиономия будет у вас в телефоне.

У вас что, как-то изменится жизнь? Какие-то новые смыслы обретет? Я просто не хочу тратить на это свою жизнь", - указал Хабенский.

Видео: Константин Хабенский в "А поговорить?"