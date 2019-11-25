Контрабандные сигареты на Центральном рынке продавали как минимум в десяти "точках"

Программа выяснила, что у каждой из этих "точек", часть из которых маскируется как киоски с одеждой, есть свой хозяин и эти торговые места контролируют преимущественно армяне - на рынке действует хорошо организованная "сигаретная мафия".

Только в одном месте продажи сигарет продают от 70 до 120 блоков в день. Иногда эти суммы могут достигать более 2000 евро в день.

Программа сообщает, что на рынке создана схема, чтобы в одном месте не хранить большое количество сигарет.

Программа отмечает, что такая схема используется для того, чтобы свести к минимуму потери в случае полицейского рейда. Сигареты доставляются из некого склада в центр Риги - авто паркуется подальше от рынка. Например, автомобиль паркуется у Латвийского университета на бульваре Райня, Юридического факультета ЛУ или у "Дома Москвы".

Программа также выяснила, что самые крупные склады сигарет находятся в окрестностях ресторана Erebuni и бизнес-центра на улице Деглава.

Зарплата продавца сигарет составляет около 2000 евро в месяц, а босса "точки" достигает до 13 000 евро в месяц, сообщает программа.

Госполиции торговцы сигаретами не боятся и частенько "работают" даже тогда, когда сотрудники полиции находятся на рынке. Программа отмечает, что ничего больше, чем административный штраф полиция применить не может, но это не пугает торговцев.

Почти ко всем продавцам применены штрафы размером в несколько тысяч евро, у некоторых он достигает от 15 000 до 20 000. Минимальный штраф - 70 евро, а максимальный - 700 евро. Однако никто из торговцев не спешит оплачивать эти штрафы и взыскать его с них тоже нельзя, поскольку у них нет официальных доходов и имущества.

Охранники центрального рынка отметили, что они нелегальную торговлю не могут контролировать и этим нужно заниматься Госполиции, поскольку у них "больше власти". В свою очередь некий торговец сигаретами рассказал, что охранники рынка иногда могут отнять сигареты и деньги. На вопрос, что они с ними делают - отдают полиции или оставляют себе - ответ был, что и то и то.

Некоторые торговцы нелегальными сигаретами заявили, что отдельные работники охраны взимают плату с торговцев в размере 5 евро в день или около 50 евро в день.