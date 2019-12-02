Зачем во время взлёта и посадки поднимать шторку иллюминатора, из чего состоит рабочий день стюардессы, как попасть в бизнес-класс, купив билет в "эконом", что делать, если вы боитесь летать, и правда ли, что самолёты не летают над Бермудским треугольником? На эти вопросы отвечает Марта - девушка из Беларуси, которая уже шесть лет работает бортпроводницей в Арабских Эмиратах. За это время она провела в небе более 4300 часов. Девушка ведёт блог в Instagram, где рассказывает о том, что скрыто от глаз рядовых пассажиров воздушного судна.