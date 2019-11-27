Не все автомашины производят одинаково большое количество выбросов – среди основных виновников загрязнения окружающей среды в Латвии находятся именно старые модели автомобилей, которые повседневно широко эксплуатируются и которые были произведены до 2001 года – особенно с дизельными двигателями, считает член правления компании - продавца подержанных автомашин AS Longo Group Эдгар Церпс.

Контекст: Диоксид углерода (CO2) и другие парниковые газы оказывают непосредственное влияние на окружающую среду, способствуя изменениям климата и производя загрязнения.

Почти 30% объема общей эмиссии CO2 в Европейском Союзе создает транспортная отрасль, 72% из них создает автотранспорт.

объема общей эмиссии CO2 в Европейском Союзе создает транспортная отрасль, из них создает автотранспорт. ЕС установил несколько целей, призванных помочь в достижении нейтральности CO2, в том числе намерен до 2050 года сократить объем производимой транспортом эмиссии на 60% по сравнению с уровнем 1990 года.

Понятно, что не все автомашины производят одинаково большое количество выбросов – среди основных виновников загрязнения окружающей среды в Латвии находятся именно старые модели автомобилей, которые повседневно широко эксплуатируются и которые были произведены до 2001 года – особенно с дизельными двигателями. Их негативное влияние на окружающую среду намного больше, чем у тех, которые были произведены после 2001 года.

Например, произведенный в 1997 году автомобиль может создавать вплоть до десяти раз более высокое загрязнение окружающей среды, чем автомобиль, выпущенный в 2011 году.

Поэтому, если мы хотим эффективно решить проблему загрязнения окружающей среди и выполнить поставленные ЕС цели, то делать это надо постепенно и в пределах возможностей, говорит Церпс.

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По его мнению, прежде всего, в Латвии следует уменьшить объемы эксплуатации автомобилей, произведенных до 2001 года, этого можно достичь, к примеру, мотивируя водителей с помощью льгот в эксплуатации выбирать хотя бы немного более новые, при этом финансово доступные и более дружественные для природы модели.

Если часть критически устаревшего автопарка заменят модели автомобилей на несколько лет моложе, то объемы CO2 и других выбросов могут значительно сократиться.

Устаревшие дизельные автомобили создают до 70% вредных для здоровья выбросов

Больше значение в уменьшении вреда для окружающей среды имеют развитие технологий, возможность пополнения автопарков новыми и более дружественными для природы технологиями.

Однако не каждому финансы позволят сразу пересесть за руль электромобиля.

Сейчас в Латвии более трети (33%) зарегистрированных легковых автомобилей составляют модели со старыми и мощными двигателями, и именно эти автомобили создают более 40% загрязнения CO2, образующегося в соответствующей категории.

Правда, CO2 являются не единственными вредными выбросами, которые создает пассажирский автотранспорт. Чрезвычайно большой объем вредных для здоровья людей выбросов – твердых частичек (PM) и соединений азота (NOx) – создают устаревшие модели дизельных автомобилей.

Производимый объем выбросов PM и NOx напрямую зависит от года производства транспортного средства.

В Латвии 16% от количества зарегистрированных легковых дизельных автомобилей составляют модели, выпущенные до 1997 года, а 14% – транспортные средства, произведенные с 1997 по 2001 год.

Эти модели автомобилей, составляющие треть (30%) впервые зарегистрированных в Латвии пассажирских дизельных автомобилей, виновны в производстве более чем половины (55%) образующихся в Латвии выбросов NOx в соответствующей категории и почти 70% загрязнения PM.

Усилению загрязнения окружающей среды способствует и то, что в Латвии по-прежнему разрешены регистрация и использование автомашин с вырезанными сажевыми фильтрами (DPF), задерживающими образующуюся в дизельном двигателе сажу. К примеру, в Литве это сейчас уже запрещено.

Надо сократить налог на эксплуатацию для автомобилей, произведенных после 2001 года

В Латвии количество автомобилей на одного жителя - третье самое низкое по сравнению с другими европейскими странами.

В целом в стране зарегистрировано 720 000 автомобилей или 356 пассажирских автомобилей на 1000 жителей, что на 200 меньше, чем в Эстонии или Польше.

Есть основания для вывода, что и в Латвии количество автомашин продолжает расти, поэтому важно своевременно мотивировать нынешних и будущих водителей, чтобы они выбирали модели, которые будут наносить меньше вреда окружающей среде.

При этом, правда, следует учитывать покупательную способность и привычки жителей Латвии, а именно, не каждый готов выделить большую сумму на приобретение автомашины, и зачастую люди выбирают транспортное средство на рынке подержанных автомашин.

Информация, обобщенная продавцом подержанных автомашин Longo, свидетельствует, что покупатели в среднем на покупку автомашины выделяют 7500 евро.

В целом по Латвии стоимость 70% пассажирских автомобилей на рынке составляет от 3000 до 10 000 евро. Важно учитывать эти показатели и позаботиться, чтобы более новый и вместе с тем более дружественный для природы автомобиль был при этом и более доступной в финансовом плане покупкой, а также, чтобы у водителя была мотивация вместо устаревшей и более дешевой модели производства до 1997 года приобрести немного более дорогую и новую автомашину, производящую намного меньше выбросов.

Чтобы обеспечить это, важно оперировать показателями выбросов транспортных средств.

"Считаю, что, например, в виде налога, следовало бы увеличить эксплуатационные затраты для транспортных средств, создающих выбросы CO2 от 200 и больше граммов на километр, а также для транспортных средств с мощными двигателями, в свою очередь льготы следовало бы предоставить для транспортных средств, выбросы которых составляют до 130 граммов на километр.

Следует применять также параметры выбросов PM и NOx, что главным образом касается старых дизельных двигателей. Подобные изменения мотивировали бы водителей при выборе транспортного средства углубиться в предстоящие ежегодные платежи и все же выбрать менее вредный для природы автомобиль.

Это касалось бы покупателей как новых, так и подержанных автомобилей – особенно важно это было бы в случае покупки подержанной автомашины", - заявляет эксперт.

Предполагается, что эти небольшие изменения в привычках потребителей при покупке автомобилей могли бы привести к сокращению выбросов и значительным экологическим преимуществам.

Конечно, особо благожелательные условия следовало бы обеспечить для определенно более дружественных для природы гибридных автомобилей, например, применять льготы по налогу на эксплуатацию транспорта в течение первых семи лет использования автомобиля независимо от страны первой регистрации.