Самые частые ошибки, которые жители допускают в чековой лотерее

В качестве одной из наиболее часто допускаемых ошибок упоминаются опечатки. Это может быть любая неправильно указанная цифра или буква. Поэтому всегда стоит уделять внимание вписанной информации.

Второй ошибкой, по мнению СГД, является любая лишняя информация. В поля должны быть вписаны только требуемые номера, а не цифры и буквы, разделенные пробелом до и после номера.

В конце концов, СГД советует быть внимательными и регистрировать фискальный документ, а не информативный чек, нефискальный чек или промежуточный счет.

Как уже сообщалось, с 1 июля в Латвии проводится чековая лотерея, цель которой - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.

21 июня начал работать сайт чековой лотереи www.cekuloterija.lv, где с 1 июля можно регистрировать чеки. До сих пор каждый месяц регистрировалось более миллиона чеков, квитанций и билетов. В розыгрыше используется принцип генератора случайных чисел.

"Вначале мы столкнулись с различными мифами.

У людей были сомнения в том, что мы увидим и начнём считать, сколько он покупает, на какую сумму, а затем начнём сравнивать с его доходами, но это безусловно не так",

- сказала в интервью Латвийскому радио представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.