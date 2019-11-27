Жизнь до и после секты: "Мне запрещали учиться и праздновать День рождения"

"В секте тебя никто не удерживает - теоретически, ты можешь выйти из нее в любой момент, но практически...", - вспоминает бывшая последовательница Свидетелей Иеговы из Латвии, которую в деструктивный культ вовлекла мать.

Девушке запрещали праздновать свой день рождения и получать высшее образование, призывали прекратить общение с людьми, не являвшимися последователями секты, и подавляли любые попытки анализировать информацию.

24-летняя рижанка Лиене (имя изменено) рассказала свою историю: "У нас достаточно большая семья. Мать, отец, я и два моих брата. Когда мне было 15, мои родители развелись, мать очень тяжело переживала. Мой старший брат уже был женат и жил не с нами. Отец ушел из семьи, но со мной и младшим братом поддерживал отношения - мы ездили друг к другу в гости, проводили время вместе.

О том, что моя мама вступила в секту, я поняла далеко не сразу. Вернее, о том, что это была секта, я поняла уже сейчас. Мать после работы ходила "встречаться с единомышленниками" и возвращалась в приподнятом настроении - я была рада, что она больше не страдает из-за развода.

Однажды мама предложила сходить с ней на какое-то особенное, тематическое мероприятие. Тогда я узнала, что она посещает "Свидетелей ИеговыЦ. Изначально все происходило безобидно - у меня появились новые друзья, с которыми я проводила время - точно такие же дети прихожан "свидетелей", как и я.

Вспоминая то время, могу с уверенностью сказать, что Иеговы ни у кого не отбирали имущество или деньги, однако с помощью манипуляции делали так, что из-за "неотданной Богу десятины" люди начинали чувствовать себя виноватыми.

Помню, однажды маме задержали зарплату, однако накопления она предпочла отдать в секту, а не потратить на оплату коммунальных и необходимые нам с братом вещей.

Проблемы начались тогда, когда мы стали "полноправными" членами Иеговых - внимание, которым мы были окружены, уменьшилось, и если изначально я чувствовала некую "привилегированность" из-за того, что я общалась с "братьями" и Богом, то со временем, я поняла - за позитивные эмоции, которые мне удалось получить, впервые придя к Иеговым, мне нужно "расплачиваться".

Нам запрещали отмечать привычные праздники. И если принять аргументацию, что Лиго является языческим праздником, я могла, то отказ от празднования собственного дня рождения вызывал у меня внутренний протест.

Некоторых последователей церкви стыдили и даже унижали за то, что те отмечали светские праздники с друзьями, которые не являлись адептами секты, в разных формах заставляли отречься от них, пресекали любые попытки задать вопросы и анализировать информацию, которую нам проповедовали, -

я, будучи подростком, у которого по мере взросления появлялась масса экзистенциальных вопросов, должна была выбрать полный отказ от критического мышления.

Моё мнение разделяли другие свидетели, однако они знали, что любое выраженное ими сомнение будет обращено против них самих - особенно болезненно переживали это те, кто был в "системе" уже долгое время, а значит разорвал практически все контакты с внешним миром".

Светлана Крылова, которая занимается реабилитацией пострадавших от деструктивных культов, подтверждает слова Лиене: "В моей практике были случаи, когда во время общения человек мне говорил, мол, да, я знаю, что это культ, но если я выйду оттуда, я потеряю своих друзей. Нередко люди готовы что-то изображать, лишь бы не терять свое привычное окружение.

"Свидетели Иеговы не удерживают тебя в секте - теоретически, ты можешь выйти из нее в любой момент, но практически...

Когда ты отказался от того образа жизни, мышления и разорвал многочисленные контакты, выйти из секты сложно - ты останешься один на один с собой и своими проблемами".

"Моя мама остро реагировала на критику отца и его попытки "вправить нам мозг" - так, за достаточно короткий период времени наше общение сошло на нет. Моя мама неосознанно начинала шантажировать меня, когда я созванивалась с отцом. Однажды она практически поставила меня перед выбором - братство и она, в квартире которой я проживала, или отец, который уже успел создать свою семью, и - "лишение общения", что означало бы что все последователи Иеговых перестали бы не просто общаться, но даже здороваться со мной. Даже моя мать!", - рассказывает Лиене.

Действительно, один из основных принципов, которому безоговорочно следуют адепты "Свидетелей Иеговы" - так называемая "процедура отлучения". Если хоть кто-то из свидетелей Иеговы заговорит с лишенным общения, он сам будет подвергнут такому же жестокому бойкоту.

Представители "Антисект" подтверждают, что методы, описанные Лиене, практикуются очень часто. "Основными принципам Свидетелей Иеговы является то, что все общение должно происходить внутри группы. Поэтому, выйдя из секты, человек, как правило, остается один. Об этом всем последователям периодически напоминают", - объясняет Крылова.



24-летняя жительница Латвии, которая несколько лет находилась в секте, вспоминает: "Чем глубже ты увязаешь в "болото секты", тем под большим влиянием этого культа ты оказываешься - после так называемого «крещения» тебе необходимо проповедовать определенное количество часов в месяц.

Те люди, которых вы видите в парках и на улицах, отрабатывают необходимое количество часов. Кроме того, им надо ходить на обычную работу, чтобы зарабатывать на жизнь и "десятину", посещать служения...

Я заканчивала школу и личных средств не имела, была финансово зависима от матери, поэтому мне приходилось ходить на служения, участвовать в жизни общины, несмотря на то, что я перестала разделать взгляды последователей религиозных культов.

Были у нас и абсолютно жуткие случаи, когда молодых девушек буквально "морально раздавливали" за то, что те знакомились и начинали встречаться с молодыми людьми, не являющимися последователями "Свидетелей Иеговы". Конечно, очевидных угроз и грубостей не было - все это было завуалировано, однако это делали люди, которые знали, как манипулировать сознанием своих адептов".

Запрет на отношения без цели вступления в брак и возможность создание семьи лишь с последователями "Свидетелей Иеговы" - не самые радикальные установки, внушаемые последователям деструктивных культов.

В Латвии известны случаи, когда люди погибали потому, что, являясь последователями данной секты, отказывались от переливания крови -

так, например, в сентябре 1996 года в Риге умерла 17-летняя иеговистка, активно проповедовавшая свои убеждения.

Есть в латвийской медицинской практике и более свежие случаи, когда пациенты отказываются от хирургических манипуляций, в рамках которых требуется переливание крови, - в 2015 году жители страны собирали пожертвования на операцию на сердце двухлетней девочке Беатрисе, которая страдала от порока сердца. Когда необходимая сумма - 20 тысяч евро - была собрана, оказалось, что родители маленькой пациентки являются членами религиозной организации "Свидетели Иеговы", которые допускают использование исключительно "бескровной хирургии". Операцию пришлось делать в Польше.

О других запретах "Свидетелей Иеговы" Лиене рассказывает следующее: "Мне запрещалось получать высшее образование, заниматься спортом, участвовать в выборах, доходило до абсурда - я хотела отдать старую одежду на благотворительность, а мать говорила, что это запрещено. Мы ругались. Я читала журналы, а она говорила, что там непристойные шутки, которые также запрещены.

Любое мое несогласие, попытку выразить протест называли "проделками демонов". Я не знала, как справиться с этой ситуацией и всеми эмоциями, которые меня одолевали".

Закончив школу, девушка переехала в другой город, чтобы, вопреки убеждениям моей семьи и других иеговистов, поступить в университет. "Какое-то время моя мать и брат со мной практически не общались, однако университетская среда и новые знакомства в столице поспособствовали моей "интеграции в нормальное общество", сейчас я уже общаюсь с семьей, несмотря на то, что они до сих пор являются последователями секты. Я пытаюсь способствовать тому, чтобы они отказались от деструктивных убеждений, однако пока все мои призывы выйти из секты безрезультатны", - поделилась Лиене.

Светлана Крылова из "Антисект" подчёркивает, -

пытаясь помочь своим близким выйти из секты, нельзя резко критиковать их убеждения - это способствует еще большему углублению в деструктивный культ.

Кроме того, последователи любой тоталитарной секты при наличии "внешнего врага", инакомыслящего человека, призывающего анализировать происходящее, сплачиваются еще больше. Любую разоблачающую их организацию информацию последователи сект называют "проделками Сатаны".

Как уже писал Русский TVNET, в 2013 году Управление по делам религий, которое занималась контролем и регистрацией религиозных движений, было расформировано. Его функции были переданы Регистру предприятий и Министерству юстиции.