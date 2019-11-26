СГД: пока рано говорить о достижении целей чековой лотереи

Она сообщила депутатам, что до понедельника, 25 ноября, на ноябрьский розыгрыш был подан 871 741 чек, а в общей сложности в этом году для участия в лотерее было зарегистрировано 6,178 млн чеков.

"СГД собирает и изучает информацию, обобщение статистики займет примерно 12 месяцев. Большие контрольные мероприятия, основанные на полученной в ходе чековой лотереи информации, еще не реализованы, они будут проводиться после обобщения информации", - пояснила Лауска.

Депутаты комиссии интересовались тем, каков бюджет лотереи.

По словам Лауски, в следующем году он составит 650 000 евро.

В том числе 81 144 евро будут потрачены на реализацию чековой лотереи, 50 тыс. евро - на разработку мобильного приложения, 395 000 евро - на лотерейный призовой фонд, 83 000 евро - на рекламу лотереи, а 30 000 евро - на оглашение результатов лотереи на телевидении.

На вопрос о том, какой вклад лотерея внесет в бюджет, Лауска ответила, что до настоящего времени было проведено только девять тематических проверок, провести которые нужно было незамедлительно, поскольку были открыты "действительно выдающиеся случаи".