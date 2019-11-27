Что известно о неонацисте Рэймонде, который посетил Нацблок?

В конце недели программа LTV De facto сообщала, что весной 2015 года офис Национального объединения посетил основатель британской неонацистской организации National Action Бенджамин Рэймонд. Год спустя эта организация в Великобритании была признана террористической.
Визит в 2015 году и его предыстория
Имя Рэймонда в связи с Латвией впервые прозвучало в первой половине ноября, когда в интернете всплыла база данных международного форума неонацистов Iron March. Рэймонд там был модератором.
Там было письмо, которое администрации форума спустя несколько лет отправил нынешний генсекретарь национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Райвис Зелтитс.
В письме Зелтитс призывает одного из модераторов форума "изменить" другое опубликованное им письмо, поскольку "оно содержит фрагменты, которые не должны быть публичными, поскольку нам [VL-TB/LNNK] нужно стать более дружелюбным к массам".
Сейчас Зелтитс признает, что это событие "бросает тень на него и на партию", приносит извинения тем, кого оно затронуло, и уверяет, что его взгляды с тех пор фундаментально изменились. Спустя две недели всплыл ещё один факт - Зелтис в конце 2014 года участвовал в радиошоу сторонника National Action, неонациста Пола Хикмана.
Предыдущие шоу были посвящены антисемитским теориям заговора. Зелтитс оправдывался тем, что он не вдавался в суть трансляции, прежде чем согласился.
Уже через несколько месяцев, в марте 2015 года, и интервьюировавший Зелтитса Пол Хикман, и его товарищ по переписке Бенджамин Рэймонд посетили Латвию. После визита Рэймонд опубликовал фотографию, на которой видно, что он посетил офис Национального объединения, и написал, что у них был местный "контакт".
Зелтитс в интервью LTV утверждает, что узнал о визите Рэймонда только позже.
"Вы сейчас говорите о вопросе, который никому не актуален", - так о сюжете LTV высказался лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.
В свою очередь его сопартиец Имантс Парадниекс отказался дать комментарии журналистке LTV.
.@ltvdefacto rīcībā ir jauni fakti par atsevišķu @VL_TBLNNK biedru iespējamo saistību ar radikālu neonacistu grupējumu Lielbritānijā. Tā pārstāvji ciemojušies partijas birojā un piedalījušies latviešu leģionāriem veltītajos atceres pasākumos. https://t.co/Iq2IceANsQ pic.twitter.com/SNxjVxN0Pi— De Facto (@ltvdefacto) November 24, 2019
Кто такой Рэймонд и National Action?
Лидером организации National Action является Бенджамин Рэймонд и Алекс Дэвис. В 2013 году Рэймонд окончил факультет политических наук в Эссекском Университете. Работал в торговле, а после этого в агентстве по поиску кадров. Свободное время он проводил главным образом в виртуальной среде: создавал правые радикальные мемы, монтировал видео и писал большие эссе по соответствующей теме, в том числе малоизвестное "Партии Интегралистов", где объявил о своей цели создания "фашистской армии национального уровня", пишет BBC.
Именно в интернете он познакомился со студентом первого курса философского факультета Уорикского Университета Алексом Дэвисом. Их объединил общий взгляд - в последние годы, британские ультраправые организации чрезмерно "разбавили" свою идеологию, пытаясь охватить более широкий круг сторонников.
Они решили, что National Action будет другой - открыто расистской и неонацистской.
Позднее Дэвиса исключили из университета после того, как была обнаружено его членство в организации.
Число организации никогда не превышало 100 членов. Организация вербовала молодых людей - двадцатилетних и в некоторых случаях учеников средней школы. Новых членов стремились привлечь с помощью листовок, различных публичных мероприятий и демонстраций, которые были запечатлены в социальных сетях группы.
Одетые в чёрное демонстранты пропагандировали идею, что Великобритания находится на пороге "расовой войны". Организация была враждебна к политикам.
"Мы должны быть жестокими - если в процессе будут убиты невинные люди, пусть будет так", - сказал один из членов организации в своей речи.
Группа вдохновлялась норвежским террористом Андерсом Берингом Брейвиком и даже террористической организацией "Исламское государство" - отмечают BBC.
В июне 2016 года официальный аккаунт в Twitter выразил открытую ненависть в знак признания Томаса Мейра, убившего члена парламента от лейбористов Джо Кокс. "Не позволяйте жертве этого человека уйти впустую", - говорится в сообщении организации.
"Ещё осталось только 649 депутатов #белыйджихад", - гласил другой твритт.
Рэймонд и Дэвис в это время были влиятельными членами организации, но управлял ей 32-летний Кристофер Литго. Он хотел сделать National Action полувоенной организацией. Участникам нужно было заниматься боксом, боевыми искусствами и так далее.
В 2016 году организация вошла в историю, как первая ультраправая группировка, которая признана террористической согласно закону в Великобритании. В связи с этим нахождение в рядах организации, поддержка и привлечение сторонников стали уголовно наказуемыми нарушениями. Британская полиция объявила примерно о 30 арестах в связи с участием в данной группе.
Нужно отметить, что в список террористических организаций National Action была включена только после визита Рэймонда в Латвию.
Одной из причин, почему National Action была включена в этот список, являются реальные случаи насилия. Как отмечает исследователь Крис Аллен, первый такой инцидент произошёл в январе 2015 года, когда её член Зек Дэвис в магазине напал с мачете на мужчину-сикха в попытке отрубить ему голову. "Белая сила", - кричал злоумышленник. Позже Дэвис заявил, хотя он и член организации - он действовал самостоятельно.
Несмотря на запрет, организация продолжила действовать, используя для общения приложения.
Спустя год пять мужчин в возрасте от 22 до 28 лет, а также 38-летняя женщина были осуждены. Они все в январе 2018 года были задержаны по подозрению в организации теракта.
Двое осуждённых - 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клавдия Пататас - пара, у которой растёт маленький ребёнок. Их жизнь, окруженная нацистской символикой, была описана BBC.
Среди осужденных находится и Мико Вевилайнен, который в момент ареста был солдатом армии Великобритании с огромным арсеналом оружия. Как сообщает ВВС, он привлёк в организацию и несколько других солдат.
В 2017 году его и ещё одного участника National Action суд приговорил к восьми годам тюремного заключения.
У нескольких задержанных на компьютере можно было найти обучения, как сделать взрывное устройство.
Предполагается, что организация до сих пор действует. В список террористических организаций Великобритании включены два новых названия NS131 и Scottish Dawn.
Как в своём исследование указывает Аллен, многочисленные аресты раскололи группировку, но, возможно, что Рэймонд и Дэвис могли создать новую платформу для распространения своей идеологии. В то же время исследователь Грейм Маклин пишет, что Рэймонд и другие активисты National Action культивировали контакты с боевиками в Германии, Балтии и Скандинавии, а также есть доказательства их визитов в Азовский батальон в Украине. Его обвиняли в пытках и военных преступлениях, а также в принятии неонацистов в свои ряды.