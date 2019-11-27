Что известно о неонацисте Рэймонде, который посетил Нацблок?

Они решили, что National Action будет другой - открыто расистской и неонацистской.

Позднее Дэвиса исключили из университета после того, как была обнаружено его членство в организации.

Число организации никогда не превышало 100 членов. Организация вербовала молодых людей - двадцатилетних и в некоторых случаях учеников средней школы. Новых членов стремились привлечь с помощью листовок, различных публичных мероприятий и демонстраций, которые были запечатлены в социальных сетях группы.

Одетые в чёрное демонстранты пропагандировали идею, что Великобритания находится на пороге "расовой войны". Организация была враждебна к политикам.

"Мы должны быть жестокими - если в процессе будут убиты невинные люди, пусть будет так", - сказал один из членов организации в своей речи.

Группа вдохновлялась норвежским террористом Андерсом Берингом Брейвиком и даже террористической организацией "Исламское государство" - отмечают BBC.

В июне 2016 года официальный аккаунт в Twitter выразил открытую ненависть в знак признания Томаса Мейра, убившего члена парламента от лейбористов Джо Кокс. "Не позволяйте жертве этого человека уйти впустую", - говорится в сообщении организации.

"Ещё осталось только 649 депутатов #белыйджихад", - гласил другой твритт.

Рэймонд и Дэвис в это время были влиятельными членами организации, но управлял ей 32-летний Кристофер Литго. Он хотел сделать National Action полувоенной организацией. Участникам нужно было заниматься боксом, боевыми искусствами и так далее.

В 2016 году организация вошла в историю, как первая ультраправая группировка, которая признана террористической согласно закону в Великобритании. В связи с этим нахождение в рядах организации, поддержка и привлечение сторонников стали уголовно наказуемыми нарушениями. Британская полиция объявила примерно о 30 арестах в связи с участием в данной группе.

Нужно отметить, что в список террористических организаций National Action была включена только после визита Рэймонда в Латвию.

Одной из причин, почему National Action была включена в этот список, являются реальные случаи насилия. Как отмечает исследователь Крис Аллен, первый такой инцидент произошёл в январе 2015 года, когда её член Зек Дэвис в магазине напал с мачете на мужчину-сикха в попытке отрубить ему голову. "Белая сила", - кричал злоумышленник. Позже Дэвис заявил, хотя он и член организации - он действовал самостоятельно.

Несмотря на запрет, организация продолжила действовать, используя для общения приложения.

Спустя год пять мужчин в возрасте от 22 до 28 лет, а также 38-летняя женщина были осуждены. Они все в январе 2018 года были задержаны по подозрению в организации теракта.

Осужденные из организации National Action ФОТО: West Midlands Counter Terrorism Unit

Двое осуждённых - 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клавдия Пататас - пара, у которой растёт маленький ребёнок. Их жизнь, окруженная нацистской символикой, была описана BBC.

ФОТО: West Midlands Counter Terrorism Unit

Среди осужденных находится и Мико Вевилайнен, который в момент ареста был солдатом армии Великобритании с огромным арсеналом оружия. Как сообщает ВВС, он привлёк в организацию и несколько других солдат.

В 2017 году его и ещё одного участника National Action суд приговорил к восьми годам тюремного заключения.

У нескольких задержанных на компьютере можно было найти обучения, как сделать взрывное устройство.

Предполагается, что организация до сих пор действует. В список террористических организаций Великобритании включены два новых названия NS131 и Scottish Dawn.