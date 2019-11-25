После сюжета о связи Нацобъединения с неонацистами в Twitter появился новый хэштег

Программа LTV de facto в воскресенье сообщала о том, что в 2015 году офис Национального объединения посетил основатель британской неонацистской организации National Action Бенджамин Рэймонд.

На просьбу прокомментировать это Райвис Дзинтарс сказал журналистке: "Вы сейчас говорите о вопросе, который никому не актуален и никоим образом не влияет на политические процессы. Вам нужен сюжет ни о чем. Ни я, ни правление Национального объединения не знаем этого человека и не заинтересованы в том, как он забрел в офис Национального объединения".

После сюжета в соцсети Twitter появились твитты с хэштегом #ЯНикто. Таким образом, люди показывают, что авторам публикации знать о связи Национального объединения с неонацистами важно.

Господин Дзинтарс, Вы сказали в сюжете, что этот вопрос никому не актуален. Здравствуйте, я - никто.

Dzintara kungs, Jūs sižetā sakāt, ka šis jautājums nav aktuāls nevienam cilvēkam. Labdien, es esmu neviens. https://t.co/q2KYFjoBcU — Inese Liepiņa (@LiepinInese) November 24, 2019

Доброе утро, @VL_TBLNNK, @RaivisZeltits, @RalvisDzintars! #ЯНикто и меня очень интересуют связи Национального объединения с неонацистами.

#ЯНикто, поскольку меня все-таки интересует очередная связь Национального объединения с неонацистами.

#EsEsmuNeviens, jo mani gan interesē kārtējā NA saikne ar neonacistiem https://t.co/mMJVv7J1py — Niks Derums (@NiksDerums) November 25, 2019

Вроде уже нужно согласиться, что сегодня #ЯНикто тоже.

Laikam jau ir jāpiekrīt, ka šodien arī #EsEsmuNeviens — Armands Onzuls (@ArmandsOnzuls) November 25, 2019