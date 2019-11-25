Пн, 25.11.2019
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После сюжета о связи Нацобъединения с неонацистами в Twitter появился новый хэштег

ФОТО: Ekrānšāviņš

"Вы сейчас говорите о вопросе, который никому не актуален", - так о сюжете журналистки Латвийского телевидения (LTV) Ольги Драгилевой высказался лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс. По правде говоря, в Twitter люди считают иначе. Теперь там появился новый хэштег #ЯНикто (#EsEsmuNeviens).

Программа LTV de facto в воскресенье сообщала о том, что в 2015 году офис Национального объединения посетил основатель британской неонацистской организации National Action Бенджамин Рэймонд.

На просьбу прокомментировать это Райвис Дзинтарс сказал журналистке: "Вы сейчас говорите о вопросе, который никому не актуален и никоим образом не влияет на политические процессы. Вам нужен сюжет ни о чем. Ни я, ни правление Национального объединения не знаем этого человека и не заинтересованы в том, как он забрел в офис Национального объединения".

После сюжета в соцсети Twitter появились твитты с хэштегом #ЯНикто. Таким образом, люди показывают, что авторам публикации знать о связи Национального объединения с неонацистами важно. 

Господин Дзинтарс, Вы сказали в сюжете, что этот вопрос никому не актуален. Здравствуйте, я - никто. 

Доброе утро, @VL_TBLNNK, @RaivisZeltits, @RalvisDzintars! #ЯНикто и меня очень интересуют связи Национального объединения с неонацистами.

#ЯНикто, поскольку меня все-таки интересует очередная связь Национального объединения с неонацистами.

Вроде уже нужно согласиться, что сегодня #ЯНикто тоже.

 @VL_TBLNNK #ЯНикто.

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