Смертельная Андрейоста - место, где в Риге гибнут подростки. Кто виноват?

В социальных сетях даже появился призыв бойкотировать заведения, расположенные на Андрейосте, пока место не станет безопасным.

TVNET отправился на место событий и попытался разобраться в причинах и следствиях повторяющихся трагедий.

Напомним, 18 ноября, когда столица отмечала день независимости, в ледяную воду Даугавы на Андрейосте упали два подростка. Одного из них удалось спасти, тело второго нашли и вытянули из воды лишь на следующий день.

Так как это уже не первый случай гибели людей в Даугаве на Андрейосте – место, возможно, требует дополнительных средств безопасности.

Сейчас о безопасности отдыхающих предупреждает лишь желтый бордюр, который порой используют вместо скамеек. Возможно, подобное ограждение лишь способствует падениям в воду.

ФОТО: TVNET

Каких-либо подъемов на берег нет. Полиция на месте события подтвердила, что самостоятельно выбраться оттуда, еще и в темное время, – практические невозможно. Одного из подростков по счастливой случайности спасла шина, предназначенная для мягкого причала судов.

"Я тут уже час, я больше не могу…прошу...", - кричала молодая девушка, держась за счастливую шину.

ФОТО: TVNET

Позиция Рижской думы

В первую очередь, мы связались с Рижским строительным управлением (Rīgas pilsētas būvvalde), которое координирует и осуществляет надзор и контроль над процессом строительства на административной территории Риги.

Представитель Рижского строительного правления Эдгар Бутанс прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Это частная территория местных заведений, следовательно - вся ответственность тоже лежит на них, и именно они должны беспокоиться о безопасности клиентов на своей собственности.

Если подобное происходит на городской собственности, тогда уже самоуправление рассматривает варианты того, как и что сделать, чтобы такие ситуации не повторялись - варианты строительства ограждений, дополнительных лестниц итд. В этой ситуации нужно говорить с владельцем территории".

Как отметил Бутанс, 31 марта 2009 года в силу вступил детальный проект (решение Рижской думы Nr.4889), в рамках которого – владелец частной территории сам может устанавливать средства безопасности вдоль берега.

Это означает, что владелец участка земли - SIA KUĢU BĀZE ANDREJSALA - может огородить береговую линию, например, установив забор.

В других случаях, если этого не регулирует детальное или местное планирование, по закону о Защитных зонах (Aizsargjoslas likums), ограничивать береговую линию запрещено, добавил он.

Что говорят местные заведения?

Мы также поговорили с представителями местных заведений Sunset, KOYA, Aqua Luna и все они в один голос сказали:

"Мы не имеем никакого отношения к происшествиям, так как мы лишь арендаторы и отвечаем за безопасность только на нашей территории.

Береговая линия к ней не относится, нужно решать вопрос с собственником.

Следовательно агитации к бойкоту заведений Андрейосты считаем – абсурдными.

Мы выражаем глубокие соболезнования близким пострадавших и призываем быть осторожнее, находясь у воды".