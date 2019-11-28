Смертельная Андрейоста - место, где в Риге гибнут подростки. Кто виноват?

Вечером 18 ноября в районе Андрейосты в Даугаву упал 17-летний подросток. За ним прыгнула девушка. Ее спасла "счастливая шина" и очень кстати подоспевший катер муниципальной полиции. Парня не спасли. К сожалению, это не первая и, возможно, не последняя трагедия в этом месте.
В социальных сетях даже появился призыв бойкотировать заведения, расположенные на Андрейосте, пока место не станет безопасным.
TVNET отправился на место событий и попытался разобраться в причинах и следствиях повторяющихся трагедий.
Напомним, 18 ноября, когда столица отмечала день независимости, в ледяную воду Даугавы на Андрейосте упали два подростка. Одного из них удалось спасти, тело второго нашли и вытянули из воды лишь на следующий день.
Так как это уже не первый случай гибели людей в Даугаве на Андрейосте – место, возможно, требует дополнительных средств безопасности.
Сейчас о безопасности отдыхающих предупреждает лишь желтый бордюр, который порой используют вместо скамеек. Возможно, подобное ограждение лишь способствует падениям в воду.
Каких-либо подъемов на берег нет. Полиция на месте события подтвердила, что самостоятельно выбраться оттуда, еще и в темное время, – практические невозможно. Одного из подростков по счастливой случайности спасла шина, предназначенная для мягкого причала судов.
"Я тут уже час, я больше не могу…прошу...", - кричала молодая девушка, держась за счастливую шину.
Позиция Рижской думы
В первую очередь, мы связались с Рижским строительным управлением (Rīgas pilsētas būvvalde), которое координирует и осуществляет надзор и контроль над процессом строительства на административной территории Риги.
Представитель Рижского строительного правления Эдгар Бутанс прокомментировал ситуацию следующим образом:
"Это частная территория местных заведений, следовательно - вся ответственность тоже лежит на них, и именно они должны беспокоиться о безопасности клиентов на своей собственности.
Если подобное происходит на городской собственности, тогда уже самоуправление рассматривает варианты того, как и что сделать, чтобы такие ситуации не повторялись - варианты строительства ограждений, дополнительных лестниц итд. В этой ситуации нужно говорить с владельцем территории".
Как отметил Бутанс, 31 марта 2009 года в силу вступил детальный проект (решение Рижской думы Nr.4889), в рамках которого – владелец частной территории сам может устанавливать средства безопасности вдоль берега.
Это означает, что владелец участка земли - SIA KUĢU BĀZE ANDREJSALA - может огородить береговую линию, например, установив забор.
В других случаях, если этого не регулирует детальное или местное планирование, по закону о Защитных зонах (Aizsargjoslas likums), ограничивать береговую линию запрещено, добавил он.
Что говорят местные заведения?
Мы также поговорили с представителями местных заведений Sunset, KOYA, Aqua Luna и все они в один голос сказали:
"Мы не имеем никакого отношения к происшествиям, так как мы лишь арендаторы и отвечаем за безопасность только на нашей территории.
Береговая линия к ней не относится, нужно решать вопрос с собственником.
Следовательно агитации к бойкоту заведений Андрейосты считаем – абсурдными.
Мы выражаем глубокие соболезнования близким пострадавших и призываем быть осторожнее, находясь у воды".
В то же время неофициально в разговорах между собой прозвучало и мнение о том, что "ограждения везде не построишь, нужны столбы с веревками и спасательными кругами вдоль набережной". Некоторые рассуждают более радикально: "И что, теперь вдоль всей Даугавы строить ограждения? Меньше нужно пить и баловаться".
Комментарий KUĢU BĀZE ANDREJSALA
Правление компании KUĢU BĀZE ANDREJSALA в первую очередь выразило свои соболезнования близким погибшего в несчастном случае, в то же время напомнив о безопасности и обдуманности действий вблизи водоемов.
"В том месте, где произошел несчастный случай, находится причал, который от остальной территории огораживает ярко-желтый бетонный бордюр высотой 35 см, который служит для привлечения внимания тех, кто использует набережную.
Этот причал - владение Министерства сообщения, и не SIA KUĢU BĀZE ANDREJSALA, не другие связанные с ней предприятия им не управляют", - говорится в заявлении правления компании.
Как отмечают представители KUĢU BĀZE ANDREJSALA, правила, регулирующие отношения между Министерством сообщения, Рижским свободным портом, Ригой и владельцем земли, прилегающей к причалу в таком месте, носят общий характер и не позволяют четко определить обязанности сторон.
"Ситуацию необходимо менять - должны быть разработаны соответствующие договоренности и правила безопасности с четкой ответственностью за их соблюдение.
В то же время мы поддерживаем необходимость более широкой образовательной инициативы по ответственному поведению вблизи водоемов и осведомленности о том, как справляться при несчастном случае на воде", - добавили в компании.
Там же подчеркнули, что на практике на территории Риги, также как и в других городах мира, расположившихся на берегах - таких как Копенгаген, Стокгольм или Амстердам, полное закрытие выхода к воде противоречит общественному интересу получить качественное современное открытое пространство.
Ни в одном из этих городов нет полностью закрытого выхода к воде, включая те места, где собираются люди, где расположены общественные и развлекательные объекты.
"Мы призываем жителей и гостей Риги вести себя ответственно в непосредственной близости от водоемов, особенно в тех местах, где отмечают праздники и проводят выходные", - подытожили в KUĢU BĀZE ANDREJSALA.