Чт, 28.11.2019
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Видео: строители в Риге едва не упали с крыши объекта

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA/LETA

В пятницу, 22 ноября, со здания на улице Стрелниеку чуть не упали два строителя. Кадры инцидента случайно заснял видеорегистратор проезжающей машины, сообщает программа LNT Degpunktā.

Представитель строительной компании Velve Иева Шарипо рассказала агентству LETA, во время выполнения работ, у строителей пропала радиосвязь с оператором крана. Из-за этого они поднялись в воздух вместе с балкой, к которой были прикреплены.

Оператор крана, когда заметил случившееся, немедленно вернул их назад в безопасное место. Рабочие соблюдали технику безопасности, на них было соответствующие оборудование, потому никто не пострадал, отметила Шарипо. 

Она также добавила, что в предприятии уже расследует ситуацию.

В свою очередь в Государственной трудовая инспекции агентству LETA рассказали, что ранее на данном конкретном объекте уже останавливали работу, поскольку работа на высоте не была организована в соответствии с техникой безопасности. 

Представитель инспекции Линда Матисане, рассказала, что после публикации в соцсетях, инспектора отправились на объект снова и выяснили, что инцидент произошёл в прошлую пятницу. Однако во время этой проверки существенных нарушений, которые могли бы угрожать жизни и здоровью сотрудников, не было констатировано.

Видео: Сюжет Degpunktā

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