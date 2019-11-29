Случаев смерти, вероятнее всего, было больше, поэтому расследование должно вестись гораздо шире, отмечает декан юридического факультета Рижского университета им. Страдыня профессор Андрейс Вилкс, говоря о последствиях идеологии Первой евангельской общины Иисуса. В Латвии действует более 100 сект, но ни в одной стране нет разработанной структуры, изучающей тенденции в новых религиозных движениях, сектах и культах.

После того, как широкую общественность шокировало уголовное дело о трагических домашних родах, члены общины начали рассказывать о других случаях смерти. Известно, что в результате давления прихода от больницы отказались восемь человек. Один мужчина остался без медикаментов, которого позже нашли утонувшим в реке Огре. Другая женщина умерла в муках от боли от переломов. Предоставлена информация о многих спонтанных абортах в домашних условиях. Криминолог указывает, что суд должен обратить внимание и на старые случаи.

Случай 14-летней давности

Спонтанные аборты, загадочные случаи смерти, запреты использовать лекарства и обращаться к врачу, - такой, вероятнее всего, была жизнь 170 прихожан Первой евангельской общины Иисуса. Квалифицированной медицинской помощи они предпочитали молитву.

В школе детям запрещали рисовать животных, ездить на олимпиады, участвовать в мероприятиях, так как в названиях упоминались такие герои, как например, "ведьмочка".

Об этом СМИ рассказали сами прихожане.

Между тем в Земгальском районном суде продолжается уголовное дело по факту неразрешенного лечения и оставления беременной женщины без медицинской помощи, в результате чего погибли женщина и ребенок. Обвиняются трое адептов секты.

Однако это не первый случай, когда Первая евангельская община попадает в поле зрение СМИ. В 2005 году газета "Latvijas avīze" опубликовала историю 46-летней Весмы Мурниецы, которая восстанавливалась после тяжелой операции. Члены общины запретили ей обращаться к врачам, в результате чего Весма попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Хотя у нее был муж и шесть детей, никто не навещал ее в больнице, потому что сектанты считали, что она предала свою веру.

В то время Весма рассказала журналистам, что вышла замуж не по любви, а как в средневековье - мужа ей выбрала община.

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Вместо скорой помощи - молитвы

Обстоятельства дела, которое продолжают рассматривать в Земгальском районном суде, следующие: 14 мая 21-летняя женщина начала рожать. Ее 25-летний муж Ренарс и 51-летний отец Валдис Симсонс держали ноги беременной, вложив ей в рот ложку, таким образом сломав ей зубы. Роды принять пыталась и лидер Первой евангельской общины, жена Яниса Давида - Солвита Давида. Ни у кого из вышеперечисленных медицинского образования нет.

Роды были тяжелыми, молодая женщина потеряла сознание, после чего начались судороги. Ребенок родился мертвым, а мать на следующий день проснулась с зеленой слизью, потеряла сознание и умерла от самой тяжелой формы токсикоза беременности - эклампсии. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, ее отец и муж молились.

Теперь Валдис Самсонс, Солвита Давида и Ренарс Йегерманис сидят на скамье подсудимых в Земгальском районном суде в Елгаве. Они обвиняются по статьям 137 и 141 (2) Уголовного кодекса за неразрешенное врачевание и оставление без помощи, за что им грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Многие из членов общины в разговоре со СМИ обращают внимание на то, что подсудимые не проявляют никакого сожаления, ведь в этой общине главенствуют взгляды, что "все в руках Божьих".

Даже смерть молодой женщины и новорожденного - "воля Божья".

С "чужими" не разговаривают

"Деятельность сект не всегда включает антисоциальные элементы, хотя эти социальные группы закрыты и дистанцированы от общества. В них главенствует определенная нормативная система, есть духовные лидеры", - говорит профессор Андрей Вилкс.

"Однако в этом случае необходимо говорить о диструктивной организации, которая разрушает и дестабилизирует семейные и индивидуальные ценности, создает умственную дестабилизацию, запрещает использование лекарств и источников информации из внешнего мира", - продолжает профессор, описывая Первую евангельскую общину Иисуса, как тоталитарную секту.

Члены общины рассказали СМИ, что секта была зомбирована - их подталкивали продавать имущество, жить вместе в одном доме, работать вместе, как в колхозе.

"Необходимо также оценить, как финансово пострадали члены общины - им приходилось продавать свои дома, бизнес, имущество и ресурсы, чтобы инвестировать в секту", - продолжает криминолог.

В общине нет пастора, но есть Янис Давида, который называл себя "Святым Духом". С начала судебного процесса один из бывших владельцев SIA "Svētes maize", широкой общественности более известный как пекарь, скрывается и от разговора отказывается. Остальные адепты общины с "чужими" не разговаривают.

Декан юридического факультета Рижского университета им. Страдиня - профессор Андрейс Вилкс указывает, что данная секта имеет очень архетическую структуру - лидер общины, которому должны подчиняться. А это значит, что идеология секты носит тоталитарный характер.

Андрейс Вилкс также отмечает, что, вероятнее всего, конкретная организация находилась в поле зрения правоохранительных органов, но до тех пор, пока она не ставила под угрозу безопасность государства и общества, его адепты могли жить так, как им хочется.

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Детям нельзя рисовать животных

Особое внимание Андрейс Вилкс обращает на то, что в секте на данный момент числятся 45 несовершеннолетних. В разных регионах Латвии члены общины живут в так называемых общежитиях - несколько семей в одном большом доме. В волостях, где находятся эти общежития, рассказывают, что представители общины живут закрыто, с окружающими контактируют мало, ведут себя странно. Женщины носят платки и длинные юбки, волосы собирают в пучок или заплетают в косу. Одно из самоуправлений рассказывает про семью, которая несколько лет назад продала недвижимость в Межапарке и перебралась в деревню. В здании перестроенной усадьбы вместе с родителями живут трое детей, которые учатся в местной начальной школе. "С точки зрения нормальных людей, выглядят они странно.

Например, родители запрещают детям рисовать животных, а только машины.

Однако дети включены в учебный процесс, школу не прогуливают, поэтому оснований для обвинений нет", рассказывают в волости. Ни у муниципальной социальной службы, ни у Сиротского суда нет веских оснований для проверки семей.

Андрейс Вилкс комментирует: "Какова роль Сиротского суда?

Вакцинированы ли эти дети, проходят ли они все медицинские осмотры? Каков дальнейший рост этих детей? Карьера?

Если церковь запрещает им получать медицинские знания и реализовывать себя в данной специальности, это является ограничением прав человека".

Эксперт считает, что муниципалитет должен быть внимательным и оценивать, есть ли у детей необходимые условия.

Директор Департамента сиротских судов и приемных семей Государственной инспекции (VBTAI) по защите прав детей Валентина Горбунова поясняет, что до того момента, как община попала в поле зрения СМИ и правоохранительных органов, никакой информации о предполагаемых нарушениях прав детей получено не было.

Однако недавно Елгавский окружной сиротский суд получил информацию от учителей о том, что несколько детей общины посещают школу нерегулярно.

Представительница VBAI говорит, что именно педагоги должны первыми замечать изменения в здоровье или психоэмоциональном состоянии ребенка. Если ребенок чувствует себя хорошо, но его родители мешают ему участвовать в Олимпийских играх, школьных мероприятиях и ходить на экскурсии с другими людьми - это является причиной, чтобы сосредоточиться на данной семье.

А вот что касается вакцинации - это личный выбор родителей.

В заключении, на вопрос о применении наказания трем обвиняемым, которые оставили беременную девушку в беспомощном состоянии, Андрейс Вилкс говорит, что наказание не решит ситуацию.

"Нужно говорить об ответственности - моральной, эмоциональной, психологической. Нужно менять систему ценностей и идеологию общины".